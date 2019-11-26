Son Dakika Haberleri: Fadik Sevin Atasoy Ankaralı kadınlarla buluştu
Son Dakika Magazin Fadik Sevin Atasoy Ankaralı kadınlarla buluştu - Son Dakika Magazin

Fadik Sevin Atasoy Ankaralı kadınlarla buluştu

6 saat önce

Büyülü Orman Kişisel Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Fadik Sevin Atasoy'un ev sahipliğinde "Heal Your Life" uzmanı Banu Metya ve beden terapisti Günce Taşpınar atölye çalışmaları yaptı.

Fadik Sevin Atasoy Ankaralı kadınlarla buluştu, System.String[]

Büyülü Orman Kişisel Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Fadik Sevin Atasoy'un ev sahipliğinde "Heal Your Life" uzmanı Banu Metya ve beden terapisti Günce Taşpınar atölye çalışmaları yaptı.

Fadik Sevin Atasoy, Taşpınar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18 
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