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Fadik Sevin Atasoy Ankaralı kadınlarla buluştu
6 saat önce
Büyülü Orman Kişisel Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Fadik Sevin Atasoy'un ev sahipliğinde "Heal Your Life" uzmanı Banu Metya ve beden terapisti Günce Taşpınar atölye çalışmaları yaptı.
Büyülü Orman Kişisel Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Fadik Sevin Atasoy'un ev sahipliğinde "Heal Your Life" uzmanı Banu Metya ve beden terapisti Günce Taşpınar atölye çalışmaları yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:18
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