Fadik Sevin Atasoy, tek kişilik oyun "Muse 90401"i sahneledi - Son Dakika
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Fadik Sevin Atasoy, tek kişilik oyun "Muse 90401"i sahneledi

31.03.2022 11:43
Fadik Sevin Atasoy, tek kişilik oyun "Muse 90401"i sahneledi

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un tek kişilik müzikli eseri "Muse 90401", düzenlenen özel etkinlikte sanatseverlerle buluştu.

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un tek kişilik müzikli eseri "Muse 90401", düzenlenen özel etkinlikte sanatseverlerle buluştu.

Dünyanın önde gelen tek kişilik oyunlar festivali "United Solo Performans Festivali, Broadway Newyork"a seçilen eser, Türkiye adına bu yıl ekimde ödül almak için yarışacak.

Atasoy, festivalde İngilizce yorumlayacağı eseri, Soho House'daki gösterime özel Türkçe oynadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, yapımcı, yönetmen Biket İlhan, oyuncular Nursel Köse ve Eylem Yıldız ile çok sayıda ünlü ismin izlediği oyun, uzun süre ayakta alkışlandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fadik Sevin Atasoy, tek kişilik oyun 'Muse 90401'i sahneledi - Son Dakika


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