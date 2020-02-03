Fadik Sevin Atasoy'un Muse oyunu, İstanbul ve Ankara'da sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fadik Sevin Atasoy'un Muse oyunu, İstanbul ve Ankara'da sahnelenecek - Son Dakika

Fadik Sevin Atasoy'un Muse oyunu, İstanbul ve Ankara'da sahnelenecek

6 saat önce

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı "Muse 90401: Bir Esin Perisi Davası" Ankara ve İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Fadik Sevin Atasoy'un Muse oyunu, İstanbul ve Ankara'da sahnelenecek, System.String[]

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı "Muse 90401: Bir Esin Perisi Davası" Ankara ve İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyun, 5 ve 6 Şubat'ta Ankara Tatbikat Sahnesi'nde, 11 Şubat'ta ise İstanbul'da Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Atasoy'un Amerika ve İngiltere'de de sahnelediği tek kişilik müzikalin konusu kısaca şöyle:

"Sanat Gezegeninden dünyaya gönderilmiş bir esin perisi olan 'Muse', Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo da Vinci'nin eserlerini yaratma sürecinde onlara ilham vermek üzere görevlendirilmiştir. Lakin insan olma arzusu ile yanıp tutuşan Muse, ustaların kadın karakterleri için yarattıkları finalleri değiştirmeye çalışmış, bu nedenle ustalar tarafından Sanat Gezegeninin mahkemesine şikayet edilmiştir. Oyun Muse'un mahkeme karşısında kendini savunması ile başlar. Muse'nin en büyük arzusu insan olmak ve kendi eserini dünyaya bırakabileceği bir ustaya dönüşmektir."

İstanbul, Ankara, Muse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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