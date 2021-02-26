Fadıl Akgündüz'ün "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Fadıl Akgündüz'ün "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanmasına devam edildi

26.02.2021 13:29
Fadıl Akgündüz'ün

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ile Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ile Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 23. duruşmaya, Fadıl Akgündüz'ün yeğeni sanık Mehmet Salih Obut katıldı. Tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz'ün de Siirt'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada, müştekilerin beyanı alındı. Müştekilerden Selma Öz, 2012'de Caprice Gold'dan 25 bin lira karşılığında bir devre mülk satın aldığını ve 2014 şubat ayına kadar aylık 254 lira kira ödediğini belirterek, "Tapum verildi. Olayla ilgili 24 bin lira zararım var. Zararım giderilsin. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Beyanı alınan diğer müştekiler de 90 bin ile 280 bin lira arasında değişen miktarlarda zarara uğradıklarını, 2 kişi ikişer milyon, bir kişi de 3 milyon lira zarar ettiğini öne sürdü. Zararlarının giderilmesini talep eden müştekiler, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Söz alan müşteki avukatlarından Ayşenur Ürk, toplanmamış delillerin karartılma ihtimali olduğunu belirterek, sanıkların tutuklanmasını, mal varlıklarına tedbir konulmasını ve bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Diğer müşteki avukatları da mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini ve sanıkların tutuklanmasını istedi.

"Bu olay hukuk davasının konusudur"

Müşteki beyanlarına karşı diyeceği sorulan sanık Akgündüz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Türkiye'deki ekonomik şartlar yeni yatırımcı gelmesine müsait değil. Ancak yurt dışından yatırımcılar müdahil olabilir. Otel işgal altında olduğu için yeni yatırımcı da gelmiyor. Ayrıca bu olay ceza davasının değil, hukuk davasının konusudur." diye konuştu.

Akgündüz'ün avukatı Ragıp Cumhur Velibeyoğlu ise "Otel dernek tarafından işgal edildi. Müdahale davası devam ediyor. Şirket evrakları eğer yok ediliyorsa buna ilişkin haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtiyorum." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu tutuksuz sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin talepleri, dosyada herhangi yeni bir durum ortaya çıkmadığı gerekçesiyle reddetti.

Müşteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu aldırılmasına ve bu duruşmada dinlenilen müştekilerin müdahilliklerine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianamenin davanın görüldüğü sırada birleştirilmesine karar verilmişti.

Fadıl Akgündüz, Dolandırıcılık, Caprice Gold, Maldiv, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fadıl Akgündüz'ün 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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