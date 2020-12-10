Fadıl Demirel, Covid-19 hastalığına yenik düştü - Son Dakika

Fadıl Demirel, Covid-19 hastalığına yenik düştü
10.12.2020 11:48
KARDEMİR A.Ş. eski genel müdürü Fadıl Demirel, tedavi gördüğü hastanede Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
KARDEMİR A.Ş. eski genel müdürü Fadıl Demirel, tedavi gördüğü hastanede Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
KARDEMİR A.Ş., ERDEMİR'de genel müdürlük görevlerinde bulunan ve TAT Metal Yönetim Kurulu üyesi olan Fadıl Demirel, bir süredir İstanbul'daki bir hastanede Covid-19 sebebiyle tedavi görüyordu. Geçen 6 Ekim günü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ardından da İstanbul'a sevk edilen Demirel, hastalığa yenik düştü.
Hayatını kaybeden Fadıl Demirel'in Sinop'ta toprağa verileceği öğrenildi. - KARABÜK
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