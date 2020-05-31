Fadıloğlu 15 Temmuz'daki yol açma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Fadıloğlu 15 Temmuz'daki yol açma çalışmalarını inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Mahallesi'nde devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Fadıloğlu 15 Temmuz'daki yol açma çalışmalarını inceledi, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Mahallesi'nde devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.


Sancaktepe bölgesinde ruhsatların Haziran ayı itibariyle verilmeye başlanacağı bilgisini veren Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.


Planlı kentleşmenin önemini dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında yürüttüğü yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmaları her fırsatta yerinde kontrol eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 15 Temmuz Mahallesi'ndeki yol açma çalışmalarını inceledi ve yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde yürütülen mevcut çalışmaların bir an önce tamamlanması ve vatandaşın hizmetine sunulması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.


"Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"


Saha incelemesinin ardından açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak yol açma çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Daha önceki yapmış olduğumuz planlamalar neticesinde gerekli olan noktalardaki yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz bölge, 15 Temmuz Mahallesi Esentepe mevkiinin üst kısmı, yani yeni TEİAŞ binasının üstündeki olan alan. Bulunduğumuz alan, bu bölgenin en yüksek kotuna sahip. Buradan direkt olarak Burç ve Dülük Ormanı alanlarının görüldüğü bölge. Bu bölgede bir taraftan yeni inşaatlar devam ederken, diğer taraftan yapımı tamamlanan noktalar var. Yapımı tamamlanan noktaların alt yapıyla ilgili talepleri var. O bölgelerin yol açma çalışmalarını yapmıştık. Bu konuda alt yapı kuruluşlarının önünü açmak adına bu noktanın açılmadık yolu kalmadı. İnşallah en kısa sürede alt yapı kuruluşları da noktaya girer, her türlü eksiklikler giderilir. Şehitkamil Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.


"Sancaktepe bölgesinde ruhsatlarımızı veriyoruz"


Yeni imar alanları oluşturmak yerine daha önceden imara açılmış alanlarda çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz andan beri Şehitkamil bölgesinde yeni imar alanlarına çok fazla ihtiyaç olmadığını, imara açılmış bölgelerin uygulamalarının, planlamalarının ve yol açma çalışmalarının yapılması gerekliliğini söylüyoruz. Sancaktepe bölgesinin yollarının açılması neredeyse 3 yıldan fazla oldu. Alt yapı kuruluşlarıyla senkronize gitmediğiniz takdirde buraların inşaat yapılanması mümkün değil. Haziran ayı itibariyle Sancaktepe bölgesinde de inşallah ruhsat verme çalışmalarına başlıyoruz. Alt yapı kuruluşlarıyla bunları görüştük. İbrahimli 2. etabında zaten ruhsatlarımız verildi ve inşaatlarımız devam ediyor. İnşallah Sancaktepe bölgesinin de alt yapısı tamamlanınca vatandaşlarımız oradan da ruhsat almaya başlayacaklar. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 6. ay itibariyle Sancaktepe bölgesinde ruhsatlarımızı veriyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Sancaktepe, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fadıloğlu 15 Temmuz'daki yol açma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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