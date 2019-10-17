Fadıloğlu; 50 yıllık evli çitleri, 50 günlük evli çiftlerle buluşturdu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede ikamet eden ve evliklerinde yarım asırlık bir zamanı geride bırakan 50 çifti, evliliklerinin 50. gününü yaşayan 50 çift ile akşam yemeğinde Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran'da buluşturdu. Tecrübe aktarımına dayalı etkinlikte kendilerinden deneyimli kişilerle birlikte yemek yiyen ve sohbet eden genç çiftler, altın değerinde öğütler dinlediler. Uzun yıllar devam eden huzurlu ve mutlu evliliklerin sırlarının anlatıldığı programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, kendi evlilik deneyimlerini genç çiftlerle paylaştı. Programa katılan tüm çiftlerle hatıra fotoğrafı çekinen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her çifte Türk Bayrağı ve fincan takımı hediye etti.

EVLİLİK MÜESSESESİ; TOLERE MÜESSESESİDİR

Katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evlilikte saygı ve sevginin önemine işaret etti. Eşlerin birbirlerini tolere etmesiyle evliliğin kalitesinin artacağını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Davetimize icabet eden tüm çiftlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla sohbet ederken böyle bir program yapalım denildi, benim de çok hoşuma gitti. Burada bir yanda 50 günlük evli çiftlerimiz, bir yanda da 50 yıllık evli çiftlerimiz bir arada. Hem çiftlerimizin birbiriyle sohbet etmesini sağlamak hem de hayat deneyimlerinden faydalanmak adına 'bir organizasyon yapalım ve bunu da geleneksel hale getirelim' dedik. Benim de önümüzdeki ay evliliğimde 30. yılım olacak. Benim büyüklerime ders vermek gibi bir haddim olamaz. Genç kardeşlerimize söylemek istediğim tek bir şey var. Evlilik müessesesi; tolere müessesesidir. Eşini ne kadar tolere ettiğin, eşinin de seni ne kadar tolere ettiği çok önemlidir. Bu konuya dikkat edilirse evliliğin kalitesi artar. Hayatta çok önemli iki tercih vardır. Bu tercihlerden biri hayatını idame ettireceği mesleği, diğeri ise eşini belirlemedeki tercihidir. Evliliğin en önemli unsuru sevgi ve saygı sınırıdır. Saygı, sevgiyi getiriyor. Sevgi, saygıyı destekliyor. Allah, hepimizin birlikteliğini daim etsin. Allah, sağlık ve sıhhat içerisinde ömrümüzü tamamlamamızı nasip etsin."

EŞLERİMİZ BİZE ALLAH'IN EMANETİDİR

Programda söz alan ve evliliğinde 50 yılı geride bırakan Ahmet Ziylan, "Evlilikte mutlu olmanın iki ana kaynağı vardır. Bunlar sevgi ve saygıdır. Evli çiftler, evlilikleri suresince birbirine daima sevgi ve saygı gösterirse o evlilik daima huzurlu olur. Evli çiftler; birbirinin hatasını görmezden gelir, birbirinin hatasını örter, ayıbını aramaz. Bunları uyguladıkları sürece daima mutlu ve huzurlu bir evlilik geçirirler. Karşı taraf sinirli ise diğer taraf hemen susmalı ve kavgayı büyütmemelidir. Eşlerimiz, bize Allah'ın emanetidir. Allah'ın emanetine hiçbir zaman ihanet etmemeliyiz. Onların üzerinde baskı kurup, hiçbir zaman ezmememiz lazım. Mutlu bir evlilik sürdürmek istiyorsanız eğer daima hem eşinize hem de eşinizin anne ve babasına saygı, sevgi göstermeniz lazım. İşte evliliğin temel kaynaklarından biri de budur. Ben bugün bizleri bir araya getiren değerli Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

DENEYİMLERDEN PAY ÇIKARIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Evliliklerinin 50. gününü yaşayan Merve Azgın, "Buraya, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun daveti üzerine geldik. Böyle bir etkinlik düzenleyip, bizi de davet ettiği için Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Tabi ki büyüklerimizin bize vereceği tavsiyeleri göz önünde bulunduracağız. Çünkü onlar, 50 yıllık bir deneyim yaşamışlar. Bize de bunu aktardılar. Biz de inşallah bize aktarılan deneyimlerden kendimize pay çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.