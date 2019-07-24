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Fadıloğlu, A klasman hakemini misafir etti

55 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığınca A klasmana terfi ettirilen Gaziantepli hakem Hüseyin Çelik, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Fadıloğlu, A klasman hakemini misafir etti, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığınca A klasmana terfi ettirilen Gaziantepli hakem Hüseyin Çelik, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda düdük çalacak olan tek Gaziantepli basketbol hakemi Hüseyin Çelik, Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 24 yıllık aradan sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde görev yapacak olan en genç A Klasman Basketbol Hakemi olan Hüseyin Çelik, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Basketbol adına koyu bir sohbete sahne olan buluşmada sporcu, antrenör, teknik adamların eğitimi ile ilgili konular da gündeme geldi. Ziyaret esnasında Fadıloğlu, genç hakeme elde ettiği başarının anısına basketbol branşına özgü sportif malzeme armağanında bulundu.

"Belediye başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum"

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan A Klasman Basketbol Hakemi Hüseyin Çelik, aday hakemliği sürecinden başlayarak A klasman hakemliğe kadar gelişen süreçte Şehitkamil Belediyesinin düzenlenmiş olduğu turnuvalar, geleneksel organizasyonlar ve hakem kamplarının büyük katkısı olduğunu ifade ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Parke üzerinde uluslararası müsabakalarda da görev yapacak olan Çelik, "24 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde düdük çalacak tek Gaziantepli hakem olmanın büyük heyecanını yaşıyorum. Süreçte katkısı olan tüm hocalarımıza ilgi ve güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarının basketbol branşına çok özel ve değerli bir bakış açıları var. Şehitkamil Belediyemiz tarafından düzenlenen geleneksel spor organizasyonları, turnuvalar, hakem kampları aday hakemliğim sürecinden başlayarak A klasman hakemliğe kadar gelişen süreçte gelişimime büyük katkı sağladı. Gaziantep'te müsabaka sayısının artması bizlerin parke üzerinde daha fazla tecrübe kazanmamızı sağlıyor. Basketbol camiamızda yer alan yöneticilerimiz, hakemlerimiz, antrenör ve sporcularımız büyük bir işbirliğiyle Gaziantep'i basketbol adına her geçen yıl daha da ileriye taşıyorlar. Bu vesileyle bir kez daha desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürler ediyorum. Nazik armağanları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Hüseyin Çelik, Şehitkamil, basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
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