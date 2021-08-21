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Fadıloğlu, Batıkent'teki otoparkı inceledi - Son Dakika

Fadıloğlu, Batıkent'teki otoparkı inceledi

21.08.2021 15:28
Fadıloğlu, Batıkent'teki otoparkı inceledi, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Batıkent Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden otopark alanını inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Batıkent Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden otopark alanını inceledi. Yapılan otoparkın bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, "Buranın hem ön tarafı hem de arka tarafı ticari alan. Diğer tarafta da yine iki alanda ticari yerler var. Buradaki ticareti rahatlatabilmek adına bu bölgede otopark ihtiyacımız vardı" dedi.

İlçe genelinde estetik düzeyi ve kullanıcı konforu yüksek otopark sayısına her geçen gün bir yenisini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Batıkent Mahallesi'nde yürütülen otopark çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede bulunan araç sayısı ve devinim göz önünde bulundurularak yapılan planlama neticesinde başlatılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışmanın, yaşam alanı kalitesini arttıracak bir çalışma olduğunu vurguladı. Otoparkın toplam 3 bin 437 metrekare alan üzerine yapıldığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, alan içerisinde toplam 75 araçlık otopark alanı bulunacağı bilgisini verdi. Çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde otoparkın halkın kullanımına sunulacağını kaydetti.

"Planlanması ve imalatı ekip arkadaşlarımız tarafından yapıldı"

Otopark alanları dışına yapılan parkların trafik akımını zorlaştırdığını ve yol kapasitesinin azaldığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Batıkent Mahallesi'nde, Adnan İnanıcı Bulvarı ile Kürşat Tüzmen Bulvarı arasında kalan bölgede Nazım Gökçek Parkımız var. Üst kısımda ise yıllardır uygulama planı olan bir alanımız vardı. Çok şükür arkadaşlarımızın çalışması neticesinde bu alanın da uygulaması bitirildi. Biz özellikle göreve geldiğimiz andan itibaren uygulama problemi olan, özellikle şehir merkezindeki yerleri çözmek için uğraşıyoruz. Burası da son kalanlardan bir tanesiydi. Sağ olsun vatandaşlarımızın da desteğiyle buranın da uygulaması yapılınca, bu alan komple belediyeye terk edildi. Buranın hem ön tarafı hem de arka tarafı ticari alan. Diğer tarafta da yine iki alanda ticari yerler var. Buradaki ticareti rahatlatabilmek adına bu bölgede otopark ihtiyacımız vardı. Tabi aşağıda Anneler Parkımız, Koru Parkımız var. Bu bölgede de otopark düzenlemesi yaptık. Alanı yeşillendirdik. Oturma, dinlenme alanları da oluşturduk. Tamamen planlanması ve imalatı da belediye çalışanlarımız, ekip arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Ben ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Batıkent Mahallemizin sakinlerine de hayırlı olmasını diliyorum. Bu şekilde de halen takip ettiğimiz noktalar var. Sıkıntılı olan bölgeleri çözüp, fonksiyonuna uygun şekildeki uygulamalarıyla milletimizin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, Batıkent'teki otoparkı inceledi
Fadıloğlu, Batıkent'teki otoparkı inceledi
Fadıloğlu, Batıkent'teki otoparkı inceledi
Fadıloğlu, Batıkent'teki otoparkı inceledi

Şehitkamil, Hisarcık, Estetik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fadıloğlu, Batıkent'teki otoparkı inceledi - Son Dakika


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