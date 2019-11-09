Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu'dan fidan dikimi daveti
Son Dakika Güncel Fadıloğlu'dan fidan dikimi daveti

Fadıloğlu'dan fidan dikimi daveti

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında 19. Etap Şehitkamil Ormanı'nı Sinan Mahallesi'nde oluşturacaklarını söyledi.

Fadıloğlu'dan fidan dikimi daveti, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında 19. Etap Şehitkamil Ormanı'nı Sinan Mahallesi'nde oluşturacaklarını söyledi. Fadıloğlu, toplam 111 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 19. Etap Şehitkamil Ormanı ile 11 bin 111 fidanın dikimi için tüm Gazianteplileri fidan dikim alanına davet etti.


Şehitkamil'de "Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında yılda 2 defa yapılan toplu fidan dikimleriyle oluşturulan ormanlara bir yenisi eklenecek. 19. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı Sinan Mahallesi'nde hayat bulacak. Toplam 111 bin metrekare alan üzerine 11 bin 111 fidanın dikimi 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 11.11'de geniş katılımlı bir törenle yapılacak.


Toplam 18. etapla birlikte 1 milyon 924 bin 722 metrekare alanda 175 bin 263 fidanı toprakla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, 19. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı için gereken hazırlıkları sürdürüyor.


19. Etap Şehitkamil ormanı için tüm hazırlıklar yapıldı


Gelecek nesiller için gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren çok önemli bulduğumuz hizmetlerin başında yeşillendirme çalışmaları gelmektedir. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz fidan dikim çalışmalarımızı görev süremiz boyunca sürdüreceğiz. Amacımız bizden sonraki nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır. Bu konuda elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Son olarak 18. Etap Şehitkamil Ormanı'nı oluşturmuştuk. Şehitkamil Belediyesi olarak 'Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil' projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğumuz 18 etap ormanda toplam 1 milyon 924 bin 722 metrekare alanda 175 bin 263 adet fidanın dikimini halkımızla birlikte gerçekleştirmiştik. 19. Etap Şehitkamil Ormanı için de tüm hazırlıklar yapıldı. Tüm vatandaşlarımızı 11 Kasım Pazartesi saat 11.11'de Sinan Mahallesi'nde düzenleyeceğimiz ağaçlandırma programına davet ediyorum. Vatandaşlarımızla el ele gelecek nesiller için 11 bin 111 fidanı daha toprakla buluşturacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
Ressam Sinem Demirci'nin ilk solo sergisi "Ardımdaki Kadın" büyük ilgi gördü Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte ilk bölüm tanıtımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 21:59:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu'dan fidan dikimi daveti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]