Üye Girişi
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi - Son Dakika

Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi

16 Temmuz 2021 Cuma 10:42
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yıl dönümünde de milli iradeye sahip çıkanlarla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na indi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yıl dönümünde de milli iradeye sahip çıkanlarla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na indi. Başkan Fadıloğlu, "O karanlık gecenin sabahında güzel bir güneş doğdu. Bu güneşin doğmasında milletin her kademesindeki ferdinin emeği ve inancı vardı" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti. Daha sonra 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi gösterildi. Sinevizyon gösterimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması takip edildi.

"Allah, bize 15 Temmuz gibi bir gün yaşatmasın"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bundan 5 yıl önce bu meydanda hep birlikte bir harekete dur dedik. Dünya var oldu olalı, iyiler de var kötüler de var. Allah'a şükür Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Gaziantep'te de vatandaşlarımız, milletimiz iyilerden yana tavır koydu. Çok şükür, bu meydanda, bu davaya inandığımız için iyilerin yanında saf tutarak bugünlere geldik. Atalarımızın dökmüş olduğu kanlarla sulamış oldukları bu topraklarda büyük emekler var. Elden ele devredilen bu topraklarda bizler de gençlerimizle birlikte daha iyi bir geleceğe bundan sonra hep birlikte devam edeceğiz. O karanlık gecenin sabahında güzel bir güneş doğdu. Bu güneşin doğmasında milletin her kademesindeki ferdinin emeği ve inancı vardı. Bu inanç, damarlarındaki dolaşan asil kanda mevcuttu. Gençliğimize ve geleceğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Allah, bize 15 Temmuz gibi bir gün yaşatmasın" diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı konuşmanın ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan halkla yakından ilgilendi, talep eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi
Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi

Şehitkamil, 15 Temmuz, Milli, Darbe, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi - Son Dakika


Son Dakika

Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok 12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi 11:58 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor 11:28 Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu 11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi 10:52 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım         
12:18
AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır         
12:08
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
11:22
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş         
11:05
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:28:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yılında da Demokrasi Meydanına indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement