Fadıloğlu, dereceye girenleri ödüllendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaklaşık 12 bin kişinin eğitim hizmetlerinden yararlandığı gençlik kütüphanelerinde gerçekleştirilen Yaz Kuran-ı Kerim Kursları Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.



Öğrenciler için nitelikli ders çalışma alanları oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin akademik başarılarının en önemli destekçisi olmayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren 19 gençlik kütüphanesinden son 1 yılda yaklaşık 12 bin öğrenci yararlandı. Eğitim-öğretim yılı içerisindeki faaliyetlerin yaz aylarında da aralıksız devam ettiği gençlik kütüphanelerinde Kuran-ı Kerim eğitimi alan 2 bin 850 öğrenciye yönelik düzenlenen Yaz Kuran-ı Kerim Kursları Bilgi Yarışması sonuçlandı.



Yarışmada dereceye girenleri makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle yakından ilgilendi, kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi. Farklı yaş kategorilerinde birinci olan 15 öğrenciye bisiklet, ikinci olan 15 öğrenciye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ayakkabı, üçüncü olan 15 öğrenciye eşofman takımı armağan eden Başkan Fadıloğlu, öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.



Bizim gözümüzde tüm öğrencilerimiz birincidir



Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, nitelikli bireylerin yetişmesi adına çalıştıklarını vurguladı. Öğrencilerin Kuran-ı Kerim'i okumanın yanı sıra tecvit, fıkıh, siyer ile ilgili ilmihal ile ilgili önemli bilgiler öğrendiklerini kaydeden Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizde bir yılda yaklaşık 12 bin öğrencimize hizmet verdik. Şu anda da sadece Merveşehir Gençlik Kütüphanemizde yaklaşık 2 bin 800 öğrencimiz kayıtlı, onlar eğitimlerini devam ettiriyor. Talep çok fazla, şu an 2 bine yakın öğrencimiz sıra bekliyor. Bugün, yaz kuran kurslarıyla ilgili bir program düzenledik. Yaz dönemi içerisinde 2 bin 850 öğrencimiz, gençlik merkezlerimizde Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı. Tabi Kuran-ı Kerim'i okumanın yanı sıra tecvit, diğer taraftan da fıkıh bilgileriyle ilgili, siyer ile ilgili ilmihal ile ilgili bilgiler öğretildi. Bu 2 bin 850 öğrencimizin içerisinden şimdi dereceye giren 45 öğrencimiz var. Bunlarda yaş gruplarına göre sınırlandırılmış. Bunun içerisinde 5 yaştan başlayıp, üst yaş grubuna kadar giden öğrencilerimize birinciye ayrı ödül, ikinciye ayrı ödül, üçüncüye ayrı ödül verdik. Bu 45 öğrencimiz, 2 bin 850 öğrencimiz arasından dereceye girerek ödül almaya hak kazanmışlardır. Tabi bizim gözümüzde tüm öğrencilerimiz birincidir. Bizim amacımız, tüm öğrencilerimizin bu bilgilerle donanımlı olarak hayatını devam ettirmesidir. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaz dönemi çalışmalarında bunu devam ettireceğiz. Tabi bu bizim gençlik merkezlerimizde yapılandır. Bizim müftülük ile de yapmış olduğumuz 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi çerçevesinde de yıl boyu etkinlikleri devam ettiriyoruz. Amacımız, akademik bilgilerin yanında özellikle çocuklarımızın inançları doğrultusunda yaşayabilmeleri adına temel bilgilere sahip olması. Bu bizim için çok önemli. Tabi bunun yanı sıra sportif faaliyetleri çok önemli. Çocuklarımızın daha donanımlı yetişebilmesi adına biz Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile çok yakın ilişki içerisindeyiz. Bu tür etkinlikler de bu işbirliklerinin bir sonucudur. Müftülüğümüz ile bu konuda çok yoğun temas içerisindeyiz. İnşallah bu faaliyetlerin devamı gelecek. Ben, hocalarımıza da göstermiş oldukları emek için çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizi de tek tek tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP