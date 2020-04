Fadıloğlu Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Fadıloğlu mesajında, "Ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan ve üreten tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden kutluyorum" ifadesine yer verdi.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü mesajında, "En kutsal kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bizler, millet olarak işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bir kültürün mensuplarıyız. 1 Mayıs'ın her inançtan, her kültürden insanın kardeşçe yaşadığı bu coğrafyada; barışın, huzurun ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin, belirlediği hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçi kardeşlerimizin katkısı çok büyüktür. Üretimin ana unsuru olan insan emeğine gerekli kıymetin verilmesi hem insani bir sorumluluk hem de uygarlığın bir göstergesidir. İş hayatımızdaki birlik, beraberlik ve huzurun korunması, ülkemizin kalkınması ve gelişmiş ekonomiler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Toplumsal ilerlemenin ilk şartı; insanların rahat, huzurlu ve geleceğe güvenle baktıkları bir ortamda yaşamalarıdır. Bu ortamın sağlanmasında bizlere büyük görevler düşüyor. İşçi hakları ve yaşam standartları konusunda sürdürülebilir gelişmeleri hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu gelişmeler sağlandıkça, ülkemiz ve şehrimizin de gelişim süreci hızlanacaktır. Her yıl işçi kardeşlerimizle birlikte büyük bir coşkuyla kutladığımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bu yıl maalesef yan yana kutlayamayacağız. İnşallah en kısa sürede ülkemiz; toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini sağlamakla görevli fedakar çalışanları sayesinde bugünleri geride bırakacaktır. Ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan ve üreten tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden kutluyorum. - GAZİANTEP