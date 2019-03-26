Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

Fadıloğlu Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

57 dakika önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çetin Emeç ve Lefkoşe caddeleri üzerinde çalışan esnafı ziyaret etti, Değirmiçem, Emek ve Özgürlük mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Fadıloğlu Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çetin Emeç ve Lefkoşe caddeleri üzerinde çalışan esnafı ziyaret etti, Değirmiçem, Emek ve Özgürlük mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerinde konuşan Fadıloğlu, millete hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Fadıloğlu, millete efendi değil, hizmetkar olmak için çalıştıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Memleket işi, gönül işidir' dedik ve Gaziantepimizin her bir yanına birçok eser kazandırdık. Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, kültür-sanattan spora kadar her alanda şehrimizi geliştirmenin ve bu şehirde yaşayanların huzur ve mutluluğunu arttırmanın gayretinde olduk. Şükürler olsun ki söz verdiğimiz her işi yaptık, yapamayacağımız hiçbir işin de sözünü vermedik. Günü kurtarmak adına siyaset yapmadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, şehrimize kazandırdığımız eserlerdir. Şehitkamil olarak biz, çok büyük bir aileyiz. Amacımız, aile üyelerimizin daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmaktır. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bizim en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz ve milletimizden aldığımız hayır duadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Çetin Emeç, Şehitkamil, Güncel
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