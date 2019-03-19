Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu Esnafla Buluştu

Fadıloğlu Esnafla Buluştu

1 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Fadıloğlu Esnafla Buluştu, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tek tek dükkanları gezen Başkan Fadıloğlu, esnafın sorunlarını dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerle 31 Mart yerel seçimleri öncesi halka yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatan Rıdvan Fadıloğlu, GATEM ve Aydınlar Oto Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Sorunların çözümü konusunda çalışacaklarının sözünü veren Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Fadıloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ülke için önemini anlattı.

Esnaf için çok önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu, şöyle devam etti:

"Amacımız, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmak için elimizden geleni yapmak. Amacımız, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bugüne kadar esnafımızın hayatını kolaylaştıracak, üretimini arttıracak çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Küçük ve orta ölçekli yatırımcılarımız için iş imkanı sağlayacak nitelikli alanlar oluşturduk. İlçe genelinde yaptığımız ticaret merkezlerinin yanı sıra yeni iş sahaları oluşturmak adına KÜSGET bölgesinde açtığımız yollarla üretken şehrimizi her geçen gün daha ileri noktalara taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz, milletimize hizmet etmek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Şehitkamil, Güncel
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