Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı - Son Dakika

Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı

18.05.2021 10:26
Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlere olan güveninin tam olduğunu vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlere olan güveninin tam olduğunu vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Tarih boyunca devletlerin kaderini tayin eden önemli dönüm noktaları vardır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi de bizim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan kurtuluş ateşi ile bir milletin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta milletimizin kaderi çizilmiştir" dedi.

"Bu gün büyük anlam taşıyor"

Bu günün Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesinin büyük anlam taşıdığını aktaran Fadıloğlu, "Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bu güvenini de "Gençler! Cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. " sözleriyle ifade etmiştir. Cumhuriyetin sağladığı kazanımların bilincinde olarak, Türkiye'nin uygarlık yolunda durmadan ilerleyebilmesinin en büyük güvencesi ve teminatı gençlerimiz dir. Bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Gençlerimiz, bilinçli nesiller olarak kendilerini en iyi şekilde yarınlara hazırlamalı, çağın gereklerine uyarak, dünyadaki değişim ve yenilikleri yakalamalıdır. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, birbirine sevgi ve saygı ile kenetlenen, değerlerine bağlı siz değerli gençlerin, ülkemizi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anarken, hayatta olan tüm gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Sevgili gençlerimizin şahsında tüm halkımızın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı

Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, Samsun, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Tartıştığı annesini bıçakladı, Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak

Son Dakika Haberleri
10:28 Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:15 Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir
10:12 Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
10:00 Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar
09:57 Memleket Partisi'nden gündem olan çalıntı logo iddialarına cevap: Bir hikayesi var
09:42 Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor!
09:41 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı
09:28 Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi
Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu         
10:32
Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler         
10:23
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
08:54
AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek         
23:15
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor         
21:03
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 10:38:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement