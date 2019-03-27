Fadıloğlu Gto Üyeleriyle Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ticaret insanlarıyla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ticaret insanlarıyla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerini ağırladı.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yönetim kurlu üyeleri ve temsilcilerinin hazır bulunduğu programda, ticaret insanlarına hitap eden Fadıloğlu, göreve geldiği günden beri yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i nasıl daha yukarılara çıkarabileceği düşüncesiyle çalıştığını belirtti.



Fadıloğlu, sunum eşliğinde Şehitkamil'e yapılacak yeni hizmetleri de aktararak, meslek teşekküllerinin temsilcilerinin fikir, öneri ve taleplerinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.



Şehitkamil Sanat Merkezinin Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı olduğunu kaydeden Fadıloğlu, "İnşallah halkımızdan aldığımız destekle daha nitelikli projeleri hayata geçireceğiz. Her biriniz bizim için birer göz ve müfettişsiniz. Bizim göremediğimiz noktalar var. Eleştireceğiniz noktalar varsa bunları dinlemek istiyorum. Bizim yaptığımız işleri anlatmamızdan çok, sizin gördüğünüz eksikliklere çözüm üretebilirsek kendimizi başarılı sayarız." ifadelerini kullandı.



Fadıloğlu, ziyaretlere devam etti



Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, fabrika işçilerini ziyaret etti, Umut Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.



Mevlana Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Fadıloğlu, Beykent bölgesinde ikamet eden vatandaşlarla buluştu, ardından Dülük Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.



Programları sırasında konuşan Başkan Fadıloğlu, tevazu, samimiyet ve gayretle, gönüller kazanarak, millete hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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