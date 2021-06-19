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Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı - Son Dakika

Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı

19.06.2021 15:10
Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Babalar Günü dolayısıyla Gaziantep'te görev yapan il ve ilçe kurum müdürleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Babalar Günü dolayısıyla Gaziantep'te görev yapan il ve ilçe kurum müdürleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. İl ve ilçe kurum müdürlerinin Babalar Günü'nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu, yemek sonrası kendilerine çiçek armağan etti.

Göl Cafe'de düzenlenen programa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Mehmet Ali Korkmaz, Fatih Ermeydan, Serkan Özatıcı ile Gaziantep'te görev yapan il ve ilçe kurum müdürleri katıldı.

"Amacımız nitelikli hizmetler götürebilmek"

Yemek sonrası bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Malumunuz, pandemi den dolayı uzun bir süredir bir araya gelemiyorduk. Normalleşme ile birlikte bir araya gelmek istedik. Sizlerle hasbihal etmek istedik. Tabi bugün Babalar Günü olması vesilesiyle babaların, baba adaylarının ve dedelerin Babalar Günü'nü de şimdiden kutluyorum. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde biz hepinizden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. Amacımız milletimize nitelikli hizmet götürebilmek. Sizler de bu konuda her zaman bizlere destek oluyorsunuz. Biz ilçe belediyesi olarak tüm il ve ilçe kurum müdürlerimizden razıyız. Emeğinize yüreğinize sağlık. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Babalar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Bizler açısından çok güzel oldu"

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Ben de öncelikle tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Gününü tebrik ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, her konuda olduğu gibi kurumlar arası işbirliğine de çok önem veriyor. Böylesine önemli bir günde de bizleri unutmayarak, Babalar Günümüzü kutladı. Başkanımız vesilesiyle kurum müdürlerimiz ile bugün bir araya geldik ve yemek yedik. Uzun bir süredir de bir araya gelemiyorduk, hasret kalmıştık. Bugünkü program, bizler açısından çok güzel oldu. Sağ olsun Başkanımız, bugünün anısına çiçek takdiminde de bulundu. Ben bu konuda Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Başkanımızın da Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu günde hatırlanmak çok güzel"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, "Baba olarak bu önemli günde hatırlanmak bizim için çok güzel oldu. Ben bugün bizleri misafir eden, Babalar Günümüzü unutmayarak bizlere değer veren Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Baba olarak anılmak mutlu etti"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, "Öncelikle Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve Başkan Yardımcılarımıza bizleri bu önemli günde ağırladıkları için şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten böylesine güzel bir günde, güzel bir mekanda bir baba olarak anılmak ve çağrılmak bizleri mutlu etti. Bizim için güzel bir etkinlik oldu" açıklamasını yaptı.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Gaziantep İşkur İl Müdürü Sıraç Ekin, "Gerçekten bugün çok duygulandım. Babalar Günü münasebetiyle Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun kurum müdürlerini bir araya getirerek, bu güzel mekanda, bu güzel yerde Babalar Günü'nün kutlanması bizler için çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yemek sonrası kurum müdürlerine Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda yetiştirilen çiçeklerden hediye etti. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı
Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı
Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı
Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı
Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı

Babalar Günü, Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fadıloğlu, il ve ilçe kurum müdürlerinin babalar gününü kutladı - Son Dakika


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