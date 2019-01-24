Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu: "İlk Günkü Aşkla Cumhurbaşkanımızın Yanında Olalım"

Fadıloğlu: "İlk Günkü Aşkla Cumhurbaşkanımızın Yanında Olalım"

1 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazianteplilerle buluşmasına tüm vatandaşları davet etti.

Fadıloğlu:

Başkan Fadıloğlu, "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket için ilk günkü aşkla Cumhurbaşkanımızın yanında olalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Karataş Spor Salonu'nda Gazianteplilerle buluşacak. Düzenlenecek programa tüm Gazianteplileri davet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

"Gazi şehrimiz, çok önemli bir misafir ağırlayacak. Tüm dünyanın yakından takip ettiği dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrimizde ağırlayacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Karataş Spor Salonu'nda Gazianteplilerle buluşacak. Hemşehrilerim, daha önceki ziyaretlerinde asrın lideri olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamışlardı. İnanıyorum ki cumartesi günü de mazlumların lideri Cumhurbaşkanımızı en iyi şeklide ağırlayacağız. Güçlü bir destek vermek için Cumhurbaşkanımızın yanında olalım. Birlik ve beraberliğimizin perçinleneceği etkinliğe tüm hemşerilerimi davet ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:48 Kaynak: Bültenler

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