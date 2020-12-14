Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'dan plazma bağışı - Son Dakika

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve sağlığına kavuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kovid-19 hastalarına umut olmak için immün plazma bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fadıloğlu, Kovid-19 hastalığının ardından Kızılay Gaziantep Kan Merkezi Müdürlüğüne tahsis ettikleri 139 Nolu Sosyal Tesisi'nde immün plazma bağışı yaptı.

Bağışın ardından açıklamalarda bulunan Fadıloğlu, Kovid-19 hastalığının ardından herkesin immün plazma bağışında bulunması gerektiğine dikkati çekti.

Kovid-19 hastalarının büyük sıkıntılar çektiğine aktaran Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Başkalarının o sıkıntıları çekmemesi adına bu özveride bulunmaları insanlık gereğidir. Bende daha önce Kovid-19 rahatsızlığı geçiren biri olarak, immün plazma kan bağışında bulundum. Kızılay çalışanları mesai gözetmeksizin 365 gün 24 saat kan alımıyla ilgili faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Ben immün plazma kan bağışında bulunacak vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum, sokağa çıkma kısıtlaması var diye buraya gelemeyeceklerini düşünmesinler. Buraya geldiklerinde kendilerine kan verdiklerine dair belge verilerek, sorunsuz bir şekilde evlerine dönebilmeleri sağlanıyor."