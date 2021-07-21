Üye Girişi
FADILOĞLU, KURBAN KESİM YERLERİNİ GEZDİ, VATANDAŞLA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika

FADILOĞLU, KURBAN KESİM YERLERİNİ GEZDİ, VATANDAŞLA BAYRAMLAŞTI

21.07.2021 12:10
FADILOĞLU, KURBAN KESİM YERLERİNİ GEZDİ, VATANDAŞLA BAYRAMLAŞTI

21-07-2021 11: 45: 01 FADILOĞLU, KURBAN KESİM YERLERİNİ GEZDİ, VATANDAŞLA BAYRAMLAŞTI VATANDAŞ, SAĞLANAN HİZMETTEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret etti.

21-07-2021 11: 45: 01 FADILOĞLU, KURBAN KESİM YERLERİNİ GEZDİ, VATANDAŞLA BAYRAMLAŞTI VATANDAŞ, SAĞLANAN HİZMETTEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret etti. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşla hem bayramlaşan hem de kolaylık dileyen Başkan Fadıloğlu, "Amacımız, nitelikli hizmet verebilmek. Gezmiş olduğumuz noktalarda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesim alanlarını ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı için ilçe sınırları içerisinde belirlenen kurban kesim yerlerini; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı ve birim müdürleriyle birlikte gezdi. Kurban kesen vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fadıloğlu, vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti, bayramlaştı ve kolaylık diledi.

Kurban kesimi esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde sağlanan imkanlar ve verilen hizmet dolayısıyla Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ GÖRMEK BİZİ ZİYADESİYLE MUTLU ETTİ

Gerçekleştirdiği ziyarette açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti:

"Bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Allah, tüm hemşehrilerimizin kesilen kurbanlarını, hayırları kabul etsin. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte 13 noktada kesim konusunda hizmet veriyoruz. Bu 13 noktanın 7 noktasında küçükbaş-büyükbaş, 6 noktada da yalnızca küçükbaş kesim hizmeti veriyoruz. Amacımız, nitelikli hizmet verebilmek. Gezmiş olduğumuz noktalarda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Özellikle bu sıcak havalarda koku sıkıntısını, kurbanlıklardan arta kalan pislikleri ortadan kaldırmak adına arkadaşlarımız çok seri şekilde hizmet veriyorlar. Mevcut çelik çatılı pazar yerlerimizin altında kurbana yönelik yapılmış kanallarımız, hazırlığımız var. Özellikle pis suyun tahliye edilmesiyle ilgili olarak, yine hayvan artıklarının bertaraf edilmesi için pazar yerlerimizde özel ekibimiz var. Göreve geldiğimiz andan itibaren her sene hizmet kalitemizi arttırarak bu noktaya geldik. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da pandemi sürecinde mümkün olduğu kadar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini, özellikle bu sıcak havada etleri koruma noktasında kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tekrar yürekten kutluyorum. "

VATANDAŞ, SAĞLANAN HİZMETTEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret etti. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşla hem bayramlaşan hem de kolaylık dileyen Başkan Fadıloğlu, "Amacımız, nitelikli hizmet verebilmek. Gezmiş olduğumuz noktalarda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesim alanlarını ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı için ilçe sınırları içerisinde belirlenen kurban kesim yerlerini; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı ve birim müdürleriyle birlikte gezdi. Kurban kesen vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fadıloğlu, vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti, bayramlaştı ve kolaylık diledi.

Kurban kesimi esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde sağlanan imkanlar ve verilen hizmet dolayısıyla Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ GÖRMEK BİZİ ZİYADESİYLE MUTLU ETTİ

Gerçekleştirdiği ziyarette açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti:

"Bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Allah, tüm hemşehrilerimizin kesilen kurbanlarını, hayırları kabul etsin. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte 13 noktada kesim konusunda hizmet veriyoruz. Bu 13 noktanın 7 noktasında küçükbaş-büyükbaş, 6 noktada da yalnızca küçükbaş kesim hizmeti veriyoruz. Amacımız, nitelikli hizmet verebilmek. Gezmiş olduğumuz noktalarda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Özellikle bu sıcak havalarda koku sıkıntısını, kurbanlıklardan arta kalan pislikleri ortadan kaldırmak adına arkadaşlarımız çok seri şekilde hizmet veriyorlar. Mevcut çelik çatılı pazar yerlerimizin altında kurbana yönelik yapılmış kanallarımız, hazırlığımız var. Özellikle pis suyun tahliye edilmesiyle ilgili olarak, yine hayvan artıklarının bertaraf edilmesi için pazar yerlerimizde özel ekibimiz var. Göreve geldiğimiz andan itibaren her sene hizmet kalitemizi arttırarak bu noktaya geldik. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da pandemi sürecinde mümkün olduğu kadar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini, özellikle bu sıcak havada etleri koruma noktasında kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tekrar yürekten kutluyorum. "

YORUMLAR
500

Kurban Bayramı, Şehitkamil, Bayram, Kurban, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Sadece Haberler FADILOĞLU, KURBAN KESİM YERLERİNİ GEZDİ, VATANDAŞLA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika


Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
12:51
Battaniye altından video çeken Yeşim Salkım, doğal gaz faturasına isyan etti Battaniye altından video çeken Yeşim Salkım, doğal gaz faturasına isyan etti         
12:47
Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar         
12:36
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
Eşini balkondan atmakla suçlanıyordu, 10 yıl ceza alıp tahliye edildi Eşini balkondan atmakla suçlanıyordu, 10 yıl ceza alıp tahliye edildi         
11:21
Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü         
11:20
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 13:04:55. #1.11#
SON DAKİKA: FADILOĞLU, KURBAN KESİM YERLERİNİ GEZDİ, VATANDAŞLA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement