Fadıloğlu, lise son sınıf öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi ile Süleyman Şah Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. YKS'ye hazırlanan öğrencilere kariyer planlamalarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunan Fadıloğlu, öğrencilere kupa bardak armağan etti.



Düzenli olarak öğrenci ziyaretleri gerçekleştiren ve öğrencilerin kariyer planlamalarıyla ilgili tecrübe aktarımında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi ile Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.



Öğrenci ziyaretinden önce okul idareci ve öğretmenleriyle kısa süreli toplantı yapan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra öğrencileri ders gördükleri sınıflarda ziyaret etti. Öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Fadıloğlu, öğrencilere kendi hayatından da örnekler vererek çok sayıda tavsiyede bulundu.



"Başaramayacağınız hiçbir şey yok"



Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada her şeyden önce 'iyi insan' olmanın başarılması gerektiğini kaydetti. Başarılı bir kariyer için olmazsa olmazın 'yapılan işin severek yapılması' olduğunu anlatan Fadıloğlu, herkesin yaptığı işi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi. Rıdvan Fadıloğlu, sözlerinin devamında, "Akademik çalışmalar insana bir bakış açısı verir. Rızkınızı kazanacağınız meslek, Allah'ın nasip ettiğidir. Okuduğunuz bölüm ile alakası olmayan bir noktada ekmek paranızı kazanabilirsiniz. Ekmek paranızı kazanırken dikkat edeceğiniz en önemli husus haramı helali bilip, hakkaniyetten şaşmadan, ölçülü bir şekilde yaşayarak yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışmak olmalıdır. Felsefeniz bu olursa başaramayacağınız hiçbir şey yok. Tercih yaparken benim sizden ricam arkadaşlar, mutlaka sevdiğiniz bölümde okumaya çalışın. Sevdiğiniz bölümde okumazsanız, çok büyük hata yaparsınız. Bir an önce hayata atılmalısınız. Hayatta her şey üniversiteyi kazanmakla doğru orantılı değil. Çok başarılı puanlarla çok iyi bir akademik kariyer yapabilirsiniz. Sosyal münasebetleriniz eğer olması gerektiği gibi değilse başarınız yalnızca kağıt üzerinde kalır. İnşallah hepiniz, belirlediğiniz hedeflere ulaşırsınız" diye konuştu.