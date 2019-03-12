Fadıloğlu Mahalle Ziyaretlerini Sürdürdü

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eyüp Sultan, Onat Kutlar, Göllüce, Aydınlar, Yunus Emre, Burak, Belkıs, Karacaoğlan, Nurtepe ve Atakent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eyüp Sultan, Onat Kutlar, Göllüce, Aydınlar, Yunus Emre, Burak, Belkıs, Karacaoğlan, Nurtepe ve Atakent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılandı.



Programları sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.



Kadınların da sorun ve sıkıntılarını dinleyen Fadıloğlu, insan odaklı çalışmalarla sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.



Fadıloğlu, konuşmasında, tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak millete hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.



Ülkenin son 17 yıldan bugüne çok büyük bir istikrar ve büyüme ivmesi yakaladığını, halkın çok önemli kazanımlara sahip olduğunu anlatan Fadıloğlu, şunları kaydetti:



"31 Mart günü sadece belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların seçim günü olmayacak. İnanıyorum ki halkımız, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi desteklemekten yana tavır koyacaktır. Yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını unutmamamız gerekiyor. Milletimiz bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda oldu. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak olan vatandaşlarımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi sandıkta verecektir. Halkımızdan çok güçlü bir destek bekliyoruz."

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