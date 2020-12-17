Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi - Son Dakika

Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi

17.12.2020 13:37
Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi sınırları içerisine yapılan ve 3 mahalleye hitap edecek kapasiteye sahip olan 159 Nolu Sosyal Tesisi yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi sınırları içerisine yapılan ve 3 mahalleye hitap edecek kapasiteye sahip olan 159 Nolu Sosyal Tesisi yerinde inceledi. Yapının 570 metrekare büyüklüğe sahip olduğu bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, tesisin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Halkın önemli bir ihtiyacını karşılayan taziye evlerinin sayısına her geçen gün yenilerini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen, büyüklüğü ve kapasitesiyle 3 mahalleye hitap edecek olan 159 Nolu Sosyal Tesisi yerinde inceledi. Tesisin hareketli bölme özelliğiyle yoğunluk yaşanması durumunda 2 bay ve 2 bayan taziye alanına dönüştürülebildiğini kaydeden Rıdvan Fadıloğlu, taziye evi içerisinde yemekhaneler, mescitler, abdest alma alanları ve WC'lerin bulunduğu bilgisini paylaştı. Tesisin toplam 570 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirten Başkan Fadıloğlu, tesis çevresinde otopark bulunduğunu ifade etti.

"Kaynakları verimli kullanma zorunluluğumuz var"

Nitelikli ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen projeler üretme hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı incelemelerin ardından, "Şu anki muhtarımız, daha önce Ulus Mahalle Muhtarı idi ve bizden bir taziye evi talebinde bulunmuştu. Biz de o dönemde kendisine şunu söylemiştik. Ulus Mahallesi, Budak Mahallesi ve Mücahitler Mahallesi birbirilerine çok yakın mahalleler. Nüfus yoğunluğu olarak da her biri küçük mahallelerdi. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın GAZİRAY hatlarını yeraltına almasıyla birlikte şu anda tren yolunun da ortadan kalmasıyla birlikte 3 mahallemiz birleşti. Bu 3 mahallemiz tek nokta da birleşip Mücahitler Mahallesi olarak hizmet vermeye başlayınca biz de muhtarımıza daha önce vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik. Çünkü kaynakları verimli kullanma zorunluluğumuz var. Bizim küçük küçük, kullanılmayan yerler yapmaktan ziyade nitelikli ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen projeler hayata geçirmemiz gerekir. Herkesin rahatlıkla gelip gidebileceği, etrafında otoparklarının olduğu, gerektiğinde belediyemize ait Atatürk Spor Merkezinin otoparkının da kullanılabileceği şekilde, yine önünde alternatif otoparkının bulunduğu bir yer. Yalnızca taziye evi olarak düşünsek yetmiyor. Çünkü eğer otopark meselesini çözmezsek, etraftaki binalara zarar vermiş oluyoruz. O açıdan biraz bekledik ama sonu hayır oldu diye düşünüyorum. Allah, hepimize sağlık ve uzun ömürler versin ama hayatın bir gerçeği. Şu anda pandemiden dolayı taziye evlerini kullanmıyoruz ama ümit ediyoruz ki biz maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ettiğimiz takdirde en kısa sürede normale döneceğiz. O zamanda da buralar bizim büyük bir ihtiyacımızı karşılayacak" ifadelerini kullandı.

"Mahallemiz kendisinden memnun"

Sağlanan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mücahitler Mahalle Muhtarı Nihat Uçar, "Mahallemizin gerçekten bir taziye evine ihtiyacı vardı. Durumu, Başkanımıza ilettiğimizde tereddütsüz bir şekilde bu isteğimizi yerine getireceğini söyledi. Sayın Başkanımız sağ olsun gerçekten güzel bir taziye evi yaparak mahallemizin hizmetine sunuyor. Allah, kendisinden razı olsun. Mahallemiz kendisinden memnun, biz kendisinden memnunuz, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi
Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi
Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi
Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi
Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi
Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi

Şehitkamil, Ulus, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fadıloğlu, Mücahitler Mahallesi'ndeki tesisi inceledi - Son Dakika


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