Fadıloğlu muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bazı mahalleleri ziyaret ederek muhtar ve mahalle sakinleri ile buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, Hacıbaba Mahalle Muhtarı Mehmet Memili, Eyüpsultan Mahalle Muhtarı Vakkas Maytap, 8 Şubat Mahalle Muhtarı Ramazan Doğan, Kocatepe Mahalle Muhtarı Çavuş Özaslan ve Dülükbaba Mahalle Muhtarı Muzaffer Yiğit'i ziyaret etti. Ziyaretlerde, koronavirüs tedbirleri ile mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetleri konuşuldu.

Her zaman muhtarların yanında olduklarını belirten Başkan Fadıloğlu, muhtarların halk ile devlet kurumları arasında köprü olduklarını kaydetti.

8 Şubat Mahalle Muhtarı Ramazan Doğan ise koronavirüs nedeniyle belediyenin mahallelerindeki yollar ve kaldırımları sık sık yıkayıp ilaçladığını, dezenfekte ettiğini ifade etti.

Muzaffer Yiğit de mahallelerindeki eksiklikleri Başkan Fadıloğlu'na ilettiklerini, 3 aydır pandemi nedeniyle Şehitkamil Belediyesinden her türlü temizlik ve dezenfekte hizmetini aldıklarını, taleplerinin de en kısa sürede çözüme kavuşacağına inandığını belirtti.