Fadıloğlu'na Kırsaldan Yoğun İlgi

Kırsal mahallede yaşayan mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlemek için 12 kırsal bölgedeki mahalleyi ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gittiği yerlerde yoğun ilgiliyle karşılandı.

Kırsal mahallede yaşayan mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlemek için 12 kırsal bölgedeki mahalleyi ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gittiği yerlerde yoğun ilgiliyle karşılandı.



Merkezdeki mahalle sakinleriyle sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aynı sıklıkla kırsal bölgede bulunan mahalle sakinleriyle de bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak, Küllü, Sinan, Türkyurdu, Günbulur, İbrahimşehir, Battal, Arıl, Bilek, Tokdemir, Kabasakız, Bozobası, Beyreli mahalle sakinleriyle bir araya gelen Fadıloğlu, birinci ağızdan sorun ve sıkıntılara kulak verdi.



Hem ziyaretten hem de hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, her zaman Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun destekçisi olduklarını kaydettiler. Yapılan hizmetlerden övgüyle bahseden mahalle sakinleri, Fadıloğlu'nun her taleplerini yerine getirdiklerini ifade ettiler.



Fadıloğlu'na ziyaretlerde AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Hayri Özkeçeci de eşlik etti.



Milletimiz her hizmetin en iyisine layıktır



Eşit hizmet ilkesiyle uzak-yakın demeden her noktaya ulaştıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil'de yaşayan her bireye en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.



Ziyarette mahalle sakinlerine hitaben konuşan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi, büyük bir ailedir. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Hepimiz iyi bir insan olma gayreti içerisindeyiz. Hepimizin ortak hedefi topluma yararlı bireyler olabilmektir. Faydalı insan; etrafına ve topluma faydalı olan insandır. Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimde, sporda, kültürel ve sosyal faaliyetlerde nitelikli hizmetler vermeye gayret ediyoruz. Kırsal bölgede bulunan tüm mahallerimizde imkanlar dahilinde sosyal tesis yaptık, arazi yollarını açtık. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte ortak gayemiz; Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara çıkarabilmek. Bizim derdimiz; milletimizin derdiyle dertlenmek, milletimizin sosyal hayat standardını daha yukarı çıkarmaktır. Çünkü milletimiz her hizmetin en iyisine layıktır. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda sizlerin bizlere verdiği manevi destek ve edilen hayır duaları bizler için çok değerlidir. Allah, hepinizden razı olsun. Allah, imkan verirse el ele gönül gönülle yolumuza devam edeceğiz" dedi.



AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Mahalle ziyaretlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Gittiğimiz her yerde hem partimize hem de Rıdvan Başkanımıza çok güzel bir teveccüh var. Halkımızın çok güzel yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. İnşallah 31 Mart'ın ayak sesleri bunlar. Güçlü bir şekilde 31 Mart'ta inşallah tekrar Rıdvan Başkanımızı görevine tekrar getireceğiz. Allah'ın izniyle hedefimiz Türkiye'de en iyi dereceyi yapmak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vicdansızlar Kedinin Göz Kapaklarını Yakıp Boş Araziye Attı!

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kendisine Olumsuz Yorum Yapan Takipçisine Küfür Etti

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak

AK Parti'li Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok