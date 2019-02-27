Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu'ndan Elektrikli Hasta Yatağı Desteği

Fadıloğlu'ndan Elektrikli Hasta Yatağı Desteği

43 dakika önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 71 yaşındaki parkinson hastası Emine Özdemir'in elektrikli hasta yatağı talebini karşıladı.

Fadıloğlu'ndan Elektrikli Hasta Yatağı Desteği, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 71 yaşındaki parkinson hastası Emine Özdemir'in elektrikli hasta yatağı talebini karşıladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fadıloğlu, aile ziyaretleri kapsamında önceki gün Atakent Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Abdullah ve 71 yaşındaki Emine Özdemir çiftinin evine konuk oldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen, yaşlıların evlerinin temizliği ve kişisel bakımlarının belediyece yapıldığı "Vefa" hizmetinden yararlanan Özdemir çifti, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'ndan elektrikli hasta yatağı istedi.

Yatağı temin ettikten sonra aileyi ziyaret edip teslim eden Başkan Fadıloğlu, Özdemir çiftinden hayır dua aldı.

Emine Özdemir, elektrikli hasta yatağına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Parkinson, şeker ve tansiyon hastası olan Emine Özdemir, yatağa bağımlı bir yaşam sürdürdüğünü kaydetti.

Özdemir, "Başkanımıza binlerce kere teşekkür ederim. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Rabbim, birlik beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: AA

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