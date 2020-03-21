Fadıloğlu'ndan korona virüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fadıloğlu'ndan korona virüs uyarısı - Son Dakika

Fadıloğlu'ndan korona virüs uyarısı

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttükleri yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarına ilişkin, "Hiç kimsenin panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Fadıloğlu'ndan korona virüs uyarısı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttükleri yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarına ilişkin, "Hiç kimsenin panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Belediye olarak halkımızın sağlığını korumak adına tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.


Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm sosyal tesisler, camiler, spor tesisleri, aile merkezleri, resmi kurumlar, askeri karakollar, polis merkezleri, parklar, pazar yerleri, çöp konteynırları ve çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan kararlara uyulması yönünde denetim faaliyetleri yürütülüyor.


İlçenin farklı noktalarında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyecek çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hijyen kurallarına uymanın önemine dikkat çekti. Korona virüs salgınına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve bu konuda herkesin duyarlı davranma zorunluluğunda olduğunu anlattı.


"Sorumluluk herkesin üzerinde"


Solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olarak tanımlanan Covid-19 salgınından korunmak için yapılması gerekenlere işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak ve Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm gayretimizle çalışıyoruz. Biz belediye olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz ama bu virüsten kurtulmamız için herkesin üzerine sorumluluk düşüyor. Herkesin ellerini sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye yıkaması, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatması, mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanması gerekmektedir. Ellerle göze, ağza ve burnuna dokunulmaması, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle araya en az 3-4 adım mesafe koyulması lazım. Yurt dışı seyahatlerin iptal edilmesi ya da ertelenmesi gerekmektedir. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günün evde geçirilmesi, bulunulan ortamların sık sık havalandırılması gerekir. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeylerin su ve deterjanla her gün temizlenmesi gerekmektedir. Hiçbir kişisel eşyanın ortak kullanılmaması, kıyafetlerin 60-90 derecede normal deterjanla yıkanması gerekir. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmasının yanı sıra bol sıvı tüketilmesi, dengeli beslenme, uyku düzenine dikkat edilmesi büyük önem arz ediyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri olanların maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Soğuk algınlığı belirtileri olanların yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmemesi, maske takmadan dışarı çıkılmaması alınabilecek önlemler arasında yer alır. Tedbir var, panik yok. Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi durumunda en kısa sürede normalleşme gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Şehitkamil, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:09:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fadıloğlu'ndan korona virüs uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]