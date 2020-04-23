Fadıloğlu'ndan Ramazan ayı mesajı - Son Dakika

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu, İçerisinde Korona virüs dolayısıyla uyarılar da bulunan kutlama mesajında "Değerli hemşehrilerimin şahsında tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı'nı gönülden tebrik ediyorum. Allah'tan, Ramazan Ayı'nın tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajda "Ramazan ayı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ay, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir. İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran; başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşamaktayız. Ramazan Ayı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Bedenimizi ve ruhumuzu terbiye edeceğimiz Ramazan Ayı'nda, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, öksüzleri, yaşlıları, kimsesizleri, komşularımızı ve akrabalarımızı daha fazla hatırlamalıyız. Hayatımıza feyz ve bereket katan Ramazan Ayı'nı, bu yıl maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de tehdit eden Korona virüs salgınının etkisinde idrak etmek zorunda kalacağız. En güzel hasretlerimizden biri olan aynı sofranın etrafında birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarımızı açma geleneğimizi, bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştiremeyecek olsak da inanıyorum ki devletimizin resmi kurum çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda ülkemiz, salgınla mücadeleyi kısa süre içerisinde kazanacaktır. Bu süre içerisinde devletimizin aldığı tedbirlere uyarak hem kendi sağlığımızı hem ailemizin sağlığını ve hem de toplum sağlığını korumak için sorumluluk içinde davranmalıyız. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği salgın hastalıktan en kısa süre içerisinde kurtulmasını ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu virüsün daha fazla yayılmaması için lütfen sahurlarımızı, iftarlarımızı evlerimizde yapalım ve teravih namazlarımızı evlerimizde eda edelim. Bu duygu ve düşüncelerle değerli hemşehrilerimin şahsında tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı'nı gönülden tebrik ediyorum. Allah'tan, Ramazan Ayı'nın tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - GAZİANTEP