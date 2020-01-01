Fadıloğlu'ndan sürpriz gece ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fadıloğlu'ndan sürpriz gece ziyaretleri - Son Dakika

Fadıloğlu'ndan sürpriz gece ziyaretleri

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıla dakikalar kala yetim çocuklu ailelerin ve polislerin misafiri oldu.

Fadıloğlu'ndan sürpriz gece ziyaretleri, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıla dakikalar kala yetim çocuklu ailelerin ve polislerin misafiri oldu.


İlçenin farklı mahallesinde ikamet eden yetim çocuklu ailelerin ve görev başında yeni yılı karşılayan polislerin mesai yaptığı noktaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılın heyecanını ziyaret ettiği notlardaki vatandaşlarla paylaştı. Hiç beklemedikleri anda Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu karşılarında görenler büyük mutluluk yaşadı.


İlk ziyaretini 29 Ekim Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Toprak'ın evine yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise Girne Mahallesi'nde ikamet eden ve 7 yıl önce eşini kanserden kaybeden 3 çocuk annesi Firdevs Dündar'ın evine gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği evlerdeki çocuklarla yakından ilgilenen Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


"Başkanımıza evimizi ziyaret etti için çok teşekkür ediyorum"


Fadıloğlu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 3 çocuk annesi Firdevs Dündar, "Başkanımıza öncelikle evimizi ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Açıkçası bugün Başkanımızın evimizi ziyaret etmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Yeni yılda Başkanımıza ve tüm ekibine başarılar diliyorum. Kendisinin bana ve çocuklarıma yapmış olduğu tüm iyiliklerden dolayı da Rabbim her zaman kendisinden razı olsun diyorum. Allah hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Kendisi gerçekten çok mütevazi, çocuklarıma baya yardımlarda bulunuyor. İki yıldır Yetim Koordinasyon Merkezi'ne gidiyorum ve gerçekten oradan çok memnunum. Böylesine bir hizmeti de bizlere sunduğu için Başkanıma ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımız ve tüm insanlığın yeni yılı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.


Aile ziyaretlerinden sonra Gaziantep'in giriş-çıkış bölgelerindeki polis noktalarında görevi başındaki polis memurlarını ziyaret eden Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diledi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ucuz ekmek sattığı için davalık olan esnaf, hukuk mücadelesini kazandı! Yeni yılda da ekmeği zamsız satacak
Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

Son Dakika Haberleri
18:22 Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor - Son Dakika
18:20 İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika
18:20 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı 15 hafif yaralı - Son Dakika
18:17 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 18:23:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fadıloğlu'ndan sürpriz gece ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]