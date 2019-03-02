Fadıloğlu Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleriyle ileriki günlerde açılışı yapılacak Şehitkamil Sanat Merkezinde buluştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleriyle ileriki günlerde açılışı yapılacak Şehitkamil Sanat Merkezinde buluştu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, programa TMMOB'a bağlı bazı odaların şube başkanları katıldı.



Fadıloğlu, Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında hak ettiği noktaya ulaştırma gayesiyle çalıştıklarını belirterek, kentin katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlayacak altyapıyı oluşturma amacında olduklarını ifade etti.



Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise hizmetleri dolayısıyla Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi

AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu

Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı