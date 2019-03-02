Son Dakika Haberleri: Fadıloğlu Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

Fadıloğlu Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

1 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleriyle ileriki günlerde açılışı yapılacak Şehitkamil Sanat Merkezinde buluştu.

Fadıloğlu Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleriyle ileriki günlerde açılışı yapılacak Şehitkamil Sanat Merkezinde buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, programa TMMOB'a bağlı bazı odaların şube başkanları katıldı.

Fadıloğlu, Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında hak ettiği noktaya ulaştırma gayesiyle çalıştıklarını belirterek, kentin katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlayacak altyapıyı oluşturma amacında olduklarını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise hizmetleri dolayısıyla Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA

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