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Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti - Son Dakika

Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti

25.09.2021 17:44
Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Gaziantep adına yarışan takımları ziyaret ederek, başarı diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te Gaziantep adına yarışan takımları ziyaret ederek, başarı diledi. Yaptığı açıklamada Gaziantep'te üretilen teknolojilerle gururlandığını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, kurulan standları tek tek gezdi, geliştirilen ürünlerle ilgili bilgi aldı ve takımları tebrik etti.

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021, Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep adına yarışan takımlarla bir araya geldi. Şehitkamil Belediyesi tarafından kurulan ve geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi adına faaliyet gösteren Bilim Şehitkamil öğrencilerinin ürettiği teknolojik ürünlerini inceleyen Başkan Fadıloğlu, daha sonra Bilim Gaziantep, Bilim Şahinbey, SANKO, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi stantlarını gezdi. Daha sonra T3 Vakfı tarafından açılan standı ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, burada sergilenen teknolojik ürünlerden bilim merkezleri adına bir tek Bilim Şehitkamil öğrencileri tarafından üretilen ürünlerin sergilendiğini dile getirdi.

"Gurur duymamak mümkün değil"

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine en çok destek veren illerin başında oldukları için büyük mutluluk duyduğunu ve bu mutluluğu kendilerine yaşatan öğrencilere, eğitmenlere teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, "Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğine Gaziantep adına katılım gösteren öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz ile bir araya geldik. Bugün, gençlerimiz ile büyük gurur duyduk ve çok fazla umutlandık. Çok kısa zamanda büyük mesafeler kat ettik. İnşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok daha ileriye gidecek. Bilim Şehitkamil tarafından üretilen elektrikli araba, döner kanat İHA, sabit kanat İHA, savaşan İHA, robotaksi, tarımsal insansız kara aracı, elektronik bebek arabası, hızlı çizgi izleyen robot, deprem enkazında uzaktan kontrollü robot, yapay zeka ile çalışan otonom can kurtarma botu ve bir çok küçük projelerimizi yerinde gördüm. Gazi şehrimiz adına çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın desteklediği gençlerimizin ürettiği tüm teknoloji ürünlerini inceleme fırsatım oldu. Gurur duymamak mümkün değil. Gençlerimize imkan sağlandığında neleri başarabileceklerini bir kez daha gördük. Tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimize yol gösteren eğitmenlerimize ve öğrencilerimizin ailelerine, verdikleri destekler için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rıdvan Fadıloğlu, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen yarışmacıları da kırmayarak çok sayıda fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti
Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti
Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti
Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti
Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti
Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti
Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti

Şehitkamil, Gaziantep, Havacılık, Uzay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fadıloğlu, TEKNOFEST'te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti - Son Dakika
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