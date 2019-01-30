Fadıloğlu, Türkiye Gençlik Konseyi Üyeleriyle Buluştu

Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısı için Gaziantep'te bulunan il temsilcileri, toplantı öncesi Şehitkamil Belediyesinin Dülük Tabiat Parkı'nda gençlere yönelik yapmış olduğu gençlik kampını gezdi.

Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısı için Gaziantep'te bulunan Türkiye Gençlik Konseyi İl Temsilcileri, toplantı öncesi Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun daveti üzerine Dülük Göl Kafe Restoran'da öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğle yemeğinin ardından Başkan Rıdvan Fadıloğlu; Türkiye Gençlik Konseyi Genel Başkanı Kasım Bağdu, Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Aytaç ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen il temsilcilerine Dülük Tabiat Parkı'nı gezdirdi. Türkiye Gençlik Konseyi üyeleri daha sonra Şehitkamil Belediyesinin Dülük Tabiat Parkı'nda gençlere yönelik yapmış olduğu Gençlik Kampı'nı gezdi. Gençlik Kampı hakkında Başkan Rıdvan Fadıloğlu'ndan bilgi alan Gençlik Konseyi üyeleri, kampa hayran kaldıklarını ifade ettiler.

BAŞKANIMIZI, YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLERİNDEN DOLAYI TAKDİR EDİYORUM

Gezinin ardından konuşan Türkiye Gençlik Konseyi Genel Başkanı Kasım Bağdu, "Bugün, Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu Türkiye Gençlik Konseyi Genel Merkezi ve Yürütme Kurulu İstişare Toplantısı için Gaziantep'te bulunuyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arkadaşlarımız burada. Onlarla birlikte istişare toplantısı öncesi Gaziantep'in çeşitli bölgelerini geziyoruz. Şu an Şehitkamil Belediyesinin gençlere yönelik yapmış olduğu hizmetleri geziyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, bizlere çok güzel bir ev sahipliği yaptı, gençlerimizi ağırladı. Gençlere de çok değer veren bir Başkanımız var. Bu bağlamda gençlere yönelik böylesine güzel hizmetleri yapmış olduğundan dolayı kendisini takdir ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda Türkiye Gençlik Konseyi olarak, Gaziantep teşkilatımız olarak, Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu güzel hizmetlerinin üzerine bizler de güzel projelere imza atarak, daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇLİK KAMPI GENÇLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ

Etkinlik sonrasında değerlendirmede bulunan Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Aytaç, "Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Teşkilatı olarak düzenlediğimiz istişare toplantısına Genel Başkanımız ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Toplantı öncesinde de Gaziantep'imizi tanıtmak adına bir gezi düzenledik. Bugün Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun gençlere yönelik yaptıkları hizmetleri geziyoruz. Şu an Dülük Tabiat Parkı'nda yapılan Gençlik Kampı'nı inceledik. Gençlik Kampı, gençlerimiz için gerçekten büyük bir kazanç. Böylesine anlamlı bir hizmeti gençlerimize kazandıran Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizler de gençler olarak Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri her zaman destekliyoruz" şeklinde konuştu.