Fadıloğlu, Vizyon Projelerini Anlattı

Görev süresi içerisinde uyguladığı vizyon projelerle Türkiye'deki diğer belediyelere ilham kaynağı olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Görev süresi içerisinde uyguladığı vizyon projelerle Türkiye'deki diğer belediyelere ilham kaynağı olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hayata geçirdiği projeleri anlattı.



Yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan Fadıloğlu, "Projelerimizi halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Bizim tek derdimiz millet ve milletimize hizmet etmek" dedi.



Göreve başladığı 2009 yılından bugüne yaptığı insan odaklı çalışmalarda toplumun her kesimini kapsayacak vizyon projeler hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal belediyecilik, yol, eğitim, spor, kültür, sanat, geri dönüşüm, yeşil alan gibi konularda bugüne kadar çok önemli projelerin altına imzasını attı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 'gönül belediyeciliği' anlayışıyla doğumdan ölüme her yaştan kişiyi kapsayacak hizmetler sunduklarını vurguladı. Şehitkamillilerin her hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getiren Başkan Fadıloğlu, ilçe halkını hak ettiği yeni hizmetlerle buluşturmak adına tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.



Şehitkamil ilçesinin çehresini değiştiren 'belediye başkanı' olmayı başaran Rıdvan Fadıloğlu, ilk görev dönemi içerisinde ortaya koyduğu, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Dülük Tabiat Parkı, Alleben Yüzme Havuzları, MÖP gibi dev projelerin ardından ikinci görev döneminde sözünü verdiği köyden mahalleye dönüştürülen mahaller de dahil, sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmamak, çiftçinin üretimini arttıracak tüm arazi yollarının açılmasına yönelik çalıştı. Bu çalışmaların yanı sıra Şehitkamil Sanat Merkezi, Şehitkamil Nikah Salonu, Gaziantep'in en büyük serası, E-MÖP, Giysi Kumbaraları, Beykent Stadyumu, İbrahimli Spor Merkezi gibi vizyon projeler için uğraş veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı devasa parklarla ilçeyi park cennetine çevirdi. 'Yol medeniyettir' düsturundan hareketle binlerce kilometre yol açan ve açılan yolların büyük bir bölümünün asfaltını tamamlayan Fadıloğlu, gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmak adına Bi Dünya Yeşil projesiyle yüz binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Eğitimin niteliğine katkı sunmak adına okul ve yurt yaptıklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşın alışveriş ihtiyacını nitelikli bir ortamda karşılaması için ilçenin birçok noktasına pazar yeri ticaret merkezleri yaptıklarını belirtti.



Halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışıyoruz



Çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olan projelerin altında imzası bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyelerinin günübirlik bir belediye olmadıklarını kaydetti. Uyguladıkları projelerin kişiye ya da kuruma değil, millete özel olduğuna vurgu yapan Fadıloğlu, "Amacımız; halkımızın hayat standardını yükseltmektir. Bizler ekip olarak milletimizin hayat standardını yükseltmek ve halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin çehresini değiştirecek önemli projeler hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. İlk görev dönemimizde; Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Dülük Tabiat Parkı, Alleben Yüzme Havuzları, MÖP, Bi Dünya Yeşil gibi önemli projeleri hayata geçirmiştik. İkinci görev dönemimizde de sosyal tesisi olmayan mahalle bırakmamak, çiftçimizin tüm arazi yollarını açmak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizin büyük ihtiyacı olarak gördüğümüz ve ilçemizin kültür sanat hayatına renk katacak Şehitkamil Sanat Merkezi'ni halkımızın hizmetine sunduk. Merveşehir Mahallesinde önemli bir ihtiyaca cevap olacak Şehitkamil Nikah Salonu'nu tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binası içerisine Gaziantep'in en büyük serasını yaptık. Ülke ekonomimize katkı sağlayacak ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına 'sıfır atık' konusunda önemli geri dönüşüm projelerinin uygulamasını yaptık. Geçlerimizin sporla bağını güçlendirmek amacıyla Beykent Stadyumu ve İbrahimli Spor Merkezi'ni yaptık. Hedefimiz; halkımızın yaşam kalitesini yükselterek daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak. Projelerimizi halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Halkımızın her türlü ihtiyacını tek merkezden karşılayabileceği çok sayıda ticaret merkezi ve pazar yeri inşa ettik. Bizim tek derdimiz millet ve milletimize hizmet etmek" dedi.



Milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için çalışıyoruz



Millete hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şükürler olsun ki doğduğum, büyüdüğüm topraklarda hizmet etme şansı buldum. Ekip arkadaşlarımla birlikte yaptığımız işin vebalini bilerek gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar bile bile hata yapmamaya gayret gösterdik. Tamamen adalet ilkesinden şaşmadan teraziyi hassas, dengeli şekilde kullanmak adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz; milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için çalışıyoruz. Daha yapılacak çok işimiz var. 'Memleket işi, gönül işidir' dedik ve Gaziantep'imizin her bir yanına birçok eser kazandırdık. Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden yeşil alana, kültür-sanattan spora kadar her alanda şehrimizi geliştirmenin ve bu şehirde yaşayanların huzur ve mutluluğunu artırmanın gayretinde olduk. Şükürler olsun ki söz verdiğimiz her işi yaptık, yapamayacağımız hiçbir işin de sözünü vermedik. Günü kurtarmak adına siyaset yapmadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, şehrimize kazandırdığımız eserlerdir. Şehitkamil olarak biz çok büyük bir aileyiz. Amacımız; aile üyelerimizin daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmaktır. Hedefimiz; vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve milletimizden aldığımız hayır dualarıdır. Halkımıza bize verdikleri çok büyük destek için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor

Malezya Polisinin Tabancası Türkiye'den

Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor

Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor