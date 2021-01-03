Fadıloğlu, yeni projenin müjdesini verdi - Son Dakika

Fadıloğlu, yeni projenin müjdesini verdi

03.01.2021 13:30
Fadıloğlu, yeni projenin müjdesini verdi, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Selahattin Eyyubi Mahallesinde yapılan ve kısa süre sonra halkın hizmetine sunulacak Selahattin Eyyubi Pazar Yerini yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Selahattin Eyyubi Mahallesinde yapılan ve kısa süre sonra halkın hizmetine sunulacak Selahattin Eyyubi Pazar Yerini yerinde inceledi. Açıklamasında özellikle gençleri yakından ilgilendiren bir müjde de veren Başkan Fadıloğlu, "Şehircilik açısından ihtiyaçlar neyse gerekli planlamaları yaptıktan sonra yapım safhasına geçiyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, mahalle kültüründe çok önemli bir yere sahip olan pazar alanlarını fonksiyonel olarak daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar çok sayıda pazar yerinin yapımını tamamlayarak halkın hizmetine sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni bir pazar yeri inşaatını daha tamamlama aşamasına getirdi. Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yapımına başlanan pazar yeri, toplam 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Pazar yeri içerisinde; 112 adet tezgah alanı, zabıta kontrol odası, mescit ve bay-bayan tuvalet bulunacak. Pazar yerine ait 120 araçlık otopark da yapılacak. Pazar yeri, kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

"Spor alanı ihale aşamasına geldi"

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Çıksorut Bölgesinde, özellikle havaalanı güzergahında olan Kırsal Terminal'in yanında bir pazar yerimiz vardı. Son yapılan düzenlemeyle birlikte bu bölgede yeni bir imar düzenlemesi yapıldı. Özellikle havaalanı geliş istikametinde görüntü kirliliğini ve trafik yükünü azaltmak adına alternatif bir pazar yeri arayışımız vardı. Sağ olsun ekip arkadaşlarımızın çalışması neticesinde Alleben Deresi'nin kenarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nin tam uç noktasında kamulaştırma işlemleri bittikten sonra pazar yeri inşa çalışmaları başladı. İnşallah en kısa sürede burada daha önce yolun üzerinde olan pazar yerimiz, ara yolun üzerinde derenin kenarında milletimize hizmet edecek. Tabi bu bölgede aynı zamanda spor tesisi ihtiyacımız da vardı. Yeni pazar yerimizin hemen yayında da yeni bir spor alanı ihale aşamasına geldi. İnşallah onu da en kısa sürede hizmete alarak, gençlerimizin ve spor camiasının hizmetine sunmuş olacağız. Şehircilik açısından ihtiyaçlar neyse gerekli planlamaları yaptıktan sonra yapım safhasına geçiyoruz. Bugün içerisinde bulunduğumuz pazar yerinde de içerisinde mescidi, zabıta noktası, WC'si bulunan hem görüntülü kayıt cihazlarının hem de sesli anons sistemlerinin bulunduğu çelik çatılı, ortasında ayağı bulunmayan, rahat hareket edilebilecek nitelikli bir alan oldu. Ben tüm emeği geçen arkadaşlarıma ve yapımcı firmaya teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede pazarcı kardeşlerimiz daha nitelikli bir alanda milletimize hizmet etmiş olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, yeni projenin müjdesini verdi
Fadıloğlu, yeni projenin müjdesini verdi
Fadıloğlu, yeni projenin müjdesini verdi

Şehitkamil, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Fadıloğlu, yeni projenin müjdesini verdi - Son Dakika


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