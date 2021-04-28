Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı - Son Dakika

Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı

28.04.2021 14:54
Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 yetim aileyi ziyaret etti ve son ziyaret ettiği evde iftarını açtı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 yetim aileyi ziyaret etti ve son ziyaret ettiği evde iftarını açtı. Yetim aile ziyaretinde konuşan Başkan Fadıloğlu, "Biz; çok büyük bir aileyiz. Yetim çocuklarımızla bir aile gibi iç içe yaşamaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, özellikle geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı nitelikli birey olarak yetiştirebilmek. Onların nitelikli yetişebilmesi adına da annelerimizin bilinçli bir birey olarak o çocukları yetiştirmesine katkı sağlamak" dedi.

Yetim öğrenciler, Yetimler Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret dolayısıyla yetimlere teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, veren Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim aileleri ve çocuklarını, her yıl Ramazan Ayı'nın 15. gününde kutlanan Yetimler Günü nedeniyle ziyaret etti. Ziyarete, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da eşlik etti. İlk ziyaretini 2 yetim çocuk annesi Nigar Altıparmak'ın evine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise 3 yetim çocuk annesi Semra Uğurlu'nun evine oldu. Başkan Fadıloğlu, son ziyaretini 3 yetim çocuk annesi Zeliha Gözüaçık'ın evine yaptı. Gözüaçık ailesinin evinde iftarını açan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği çocuklara bayramlık kıyafet ve çeşitli armağanlar verdi.

"Bir aile gibi iç içe yaşamaya gayret gösteriyoruz"

Yetim çocukların nitelikli bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını dile getiren için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ramazan Ayı'nın 15. Günü, Yetimler Günü. Ben, öncelikle tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yalnızca Ramazan'ın 15. gününde böyle bir ziyaretle bu işi geçiştirmiyoruz. Yıl boyu gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Yetim Koordinasyon Merkezi'nde görevli arkadaşlarımızla hem yavrularımıza hem de annelerine yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mümkün olduğu kadar yetim çocuklarımızla bir aile gibi iç içe yaşamaya gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz Yetim Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ulaştığımız yetim çocuklarımızı, kendi evlatlarımızdan farksız yetiştirmek adına kendilerine ve ailelerine birçok konuda destek sağlıyoruz. Yetimlerimizin ve ailelerinin sadece maddi olarak desteklenmesinin yeterli olmayacağını düşündüğümüz için manevi yönden de kendilerine katkı sağlayacak çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Tabi pandemi sürecinde faaliyetlerimiz ideal noktada olmasa da biz faaliyetlerimizin tamamını ortadan kaldırmış değiliz. Pandemi kurallarına uyarak belli faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama asıl amacımız, özellikle geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı nitelikli birey olarak yetiştirebilmek. Onların nitelikli yetişebilmesi adına da annelerimizin bilinçli bir birey olarak o çocukları yetiştirmesine katkı sağlamak. Ben hakikaten bu konuda emeği geçen tüm ekip arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Bugünler yalnızca bir gün olarak kutlanılmaması lazım. Sembolik olarak gün belirlenebilir ama biz bunu hayatımızda özümseyerek yaşamaya gayret ediyoruz. Her zaman şunu söylüyorum. Biz; çok büyük bir aileyiz. Böyle büyük bir ailenin ferdi olduğumuz için ne mutlu diyorum" dedi.

"Başkanımız, her zaman biz yetim annelerinin yanında"

Yetim çocuk annesi Nigar Altıparmak, kendilerini ziyarete gelen Başkan Fadıloğlu'na teşekkür ederek, "Bugün, Yetimler Günü vesilesiyle Başkanımız bizleri ziyaret etti ve bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız; sadece bugün değil, her zaman biz yetim annelerinin yanında. Her daim etkinlikleriyle olsun, sosyal ve kültürel faaliyetlerde olsun her zaman bize desteklerini sunuyor. Böylesine büyük bir ailenin içerisinde olmaktan bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Rabbim, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, daima Başkanımızdan razı olsun. Bugün bizleri ziyaret ederek sevindirdiği için Başkanımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı
Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı
Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı

Şehitkamil, Ramazan, Pandemi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum         
14:50
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu         
14:26
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu         
13:37
Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı         
12:54
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:13:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement