Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü (2)

03.09.2022 18:48
Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü (2)

FADİME CUMA İÇİN HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİBursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce boşandığı eski eşi Kahraman Çetinkaya tarafından tabancayla öldürülen İnegöl Devlet Hastanesi temizlik Personeli Fadime Cuma için hastanede tören düzenlendi.

FADİME CUMA İÇİN HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce boşandığı eski eşi Kahraman Çetinkaya tarafından tabancayla öldürülen İnegöl Devlet Hastanesi temizlik Personeli Fadime Cuma için hastanede tören düzenlendi. Hastane yönetimi ve personelin katıldığı törende helallik alındı. Törene katılan Kaymakam Eren Arslan, "Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu son olsun. Toplumda her türlü şiddet son bulsun. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Biz bu inancın insanıyız. Nasıl bu hale geldik, kendimizi dönüp sorgulamalıyız. Rabbim sabırlar versin" dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen ise "Her ölüm acı ama böyle bir ölüm çok daha acı. Başımız sağ olsun. Biz ondan razıyız" diye konuştu.

Helallik alınıp, yapılan duanın ardından cenaze, Urgancılar camiine götürüldü. Cuma, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi. Kahraman Çetinkaya'nın cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi.


YORUMLAR
500
Bursa'da eski eşini katledip intihar eden adam kaldırıldığı hastanede öldü Bursa'da eski eşini katledip intihar eden adam kaldırıldığı hastanede öldü Bursa'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi Bursa'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 18:48:44. #1.11#
SON DAKİKA: Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement