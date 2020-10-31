Fadime Talu, enkazdan böyle çıkarıldı - Son Dakika

Fadime Talu, enkazdan böyle çıkarıldı
31.10.2020 11:56
İZMİR'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından Fadime Talu'nun (53) 15 saat sonra sağ kurtarılması kameraya yansıdı.
İZMİR'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından Fadime Talu'nun (53) 15 saat sonra sağ kurtarılması kameraya yansıdı.
İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülen 9 bina arasındaki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalan Fadime Talu'ya, 15 saat sonra ulaşıldı. Talu, alt iki katı çöken binada yıkıntıların arasından AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Fadime Talu'nun, AFAD ekiplerince enkazdan çıkarılması kameraya yansıdı. Talu, yıkıntıların arasından çıkarıldıktan sonra boyunluk takılıp, ilk müdahalesi yapılarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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