'Fadiş' 50 yaşında - Son Dakika

1971 yılından bu yana okurların kalbinde iz bırakan Gülten Dayıoğlu imzalı 'Fadiş', 50'nci yaşını 100'üncü baskıyla taçlandırdı.

Gülten Dayıoğlu'nun kendi yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı, küçük bir kızın sevgi ve duygu yüklü öyküsünü anlatan romanla 'Fadiş', 1971 yılından bu yana üç kuşağın en yakın arkadaşı oldu. Tüm Türkiye'nin kalbinde yer eden 'Fadiş', bu 50 yıl süresince sayısız hayata dokundu. Yediden yetmişe herkesin kendinden bir şeyler bulduğu, 'Fadiş' yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği dirençle okurlara örnek de oldu.

'Fadiş'in okuyucuyu kimi zaman hüzünlendiren kimi zamansa umutlandıran yaşam serüveni, 50. Yılında çıkartılan özel baskısıyla okurlarının karşısına çıkıyor. İlk baskısı göz önünde bulundurularak hazırlanan 'Fadiş 100. Özel Baskı', Gülten Dayıoğlu'nun ıslak imzasını da taşıyor.

Gülten Dayıoğlu, ilk göz ağrısı 'Fadiş'in 50'nci yaşıyla ilgili, "Şu günlerde, sevgili Fadiş kızımın mürüvvetini görmenin sevinç ve coşkusunu yaşıyorum" yorumunda bulunuyor.