Fae'nin 2018 Yılı Çalışmaları

Fındık Araştırma Enstitüsünde (FAE), 2018 yılında araştırma projelerinin yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleriyle de üreticilere hizmet verildiği bildirildi.

Fındık Araştırma Enstitüsünde (FAE), 2018 yılında araştırma projelerinin yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleriyle de üreticilere hizmet verildiği bildirildi.



Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, kurumda fındığın yanı sıra üzüm, kivi, karayemiş gibi ekonomik değere sahip bazı meyvelerin fidan üretimlerinin de yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, 2018 yılında 11 bin 841 açık köklü fındık, 163 tüplü fındık, 420 tüplü kivi, 100 tüplü karayemiş, bin 75 tüplü üzüm, 73 açık köklü böğürtlen ve ahududu olmak üzere toplam 13 bin 672 meyve fidanı üretimi ve satışının yapıldığı kaydedildi.



Geçen yıl fındık üreticilerinden gelen 356 toprak verimlilik, 5 standart yaprak olmak üzere toplam 361 analizinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar vurgulandı:



"Toprak analizi sonuçlarına göre fındık üreticilerine gübreleme tavsiyesi de yapılarak etkili ve doğru gübreleme hususunda üreticiler bilgilendirilmiştir.

FAE, Doğu Karadeniz bölgesinin en donanımlı toprak ve yaprak analizi laboratuvarına sahip olup Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarındandır."

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