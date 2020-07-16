Fahim Saleh: Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu - Son Dakika

Fahim Saleh: Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

ABD'de, önde gelen bir teknoloji girişimcisi New York'taki dairesinde ölü bulundu.

ABD'de, önde gelen bir teknoloji girişimcisi New York'taki dairesinde ölü bulundu. ABD medyası, 33 yaşındaki Fahim Saleh'in başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış halde bulunduğunu duyurdu.

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Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.

Polis olayla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak Gokada şirketi Saleh'in ölümünü doğruladı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kurucumuz ve CEO'muz Fahim Saleh'in ani ve trajik kaybını derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" denildi.





Pathao'nun Twitter mesajında da Saleh için "Bizim için sonsuza kadar bir esin kaynağı olacaksın" ifadesine yer verildi.

Cesedin yanında elektrikli testere bulundu

ABD medyasına göre Saleh'in cesedini Pazartesi günü, kendisinden bir gündür haber alamayan kız kardeşi buldu.

CNN'e göre, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında Saleh'in asansöre tamamen siyah giysiler içindeki yüzü maskeli bir kişiyle bindiği görülüyor.

Dairede başı ve uzuvları kesilmiş cesedin yanında prizde takılı olan bir elektrikli testere ve siyah torbaların da bulunduğu belirtiliyor.

Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi "Olay yerinde profesyonel bir cinayet işlenmişe benziyor" dedi.

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, 2015'te Bangladeş ve Nepal'de popüler olan Pathao'nun kurucuları arasında yer aldı.

Fahim Salih, daha sonra Nijerya'daki motosiklet taksi uygulaması Gokada'nın kuruluşunda görev aldı. Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bu yılın başlarında motosiklet taksilerin yasaklanmasıyla şirketin ağır bir darbe aldığı belirtiliyor.

Gayri resmi nüfusu 20 milyonun üzerinde olduğu belirtilen ve trafik sıkışıklığıyla bilinen bu motosikletler kentin en yaygın ulaşım aracıydı.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, CEO, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 08:37 

Son Dakika Dünya Fahim Saleh: Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu - Son Dakika Dünya
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