Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa ağır para cezası

TİCARET Bakanlığı'nın 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Vatandaşın fahiş fiyat artışı ve stokçuluk nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetin önüne geçebilmek amacıyla oluşturulan 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun görev ve yetkileriyle çalışma esasları düzenlendi. Ticaret Bakanlığı'nın 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, 13 üyeden oluşacak kurulda Adalet, Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Reklam Kurulu'ndan üyeler yer alacak. Kurul, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacak, bunların uygulanmasını sağlayacak ve denetim ve incelemeleri yapacak. Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İdari para cezasının belirlenmesinde işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaatle daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınacak.

ŞİKAYET BAŞVURUSU TİCARET BAKANLIĞI'NA

Söz konusu uygulamalara ilişkin şikayet başvurusu dilekçeyle şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak, Ticaret Bakanlığı'na ya da il müdürlüğüne yapılacak. Başvurularda iletişim bilgileriyle şikayete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgilerle mal veya hizmete ilişkin bilgiler ve varsa belge, fotoğraf, video görüntülerine yer verilecek. Başvurudan veya başvuruya ilişkin kurul kararı alınmadan önce yargı yoluna gidildiğinin tespiti halinde başvuru işlemden kaldırılacak ve bu durum gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilecek. Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 10 günden az olmamak kaydıyla savunma için süre tanınacak. Belirlenen sürede savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere işletmelere, savunması alınmadan idari para cezası kararı alınamayacak. Kurul kararları bakanlıkça uygulanacak ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasıyla mal ve hizmet piyasasındaki tarafların ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla açıklanabilecek.