Kırıkkale'de zabıtalara yönelik "Haksız Fiyat Artışı Yönetmeliği" semineri düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de Ticaret İl Müdürlüğünce belediye zabıta personeline yönelik düzenlenen seminerde, Haksız Fiyat Artışı ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hakkında bilgiler verildi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, Zabıta Müdürü Koray Aslan ve zabıta personeli katıldı.

Çetiner, seminerde yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de tüm marketlerde fiyat artış denetimi yapıldığını ve bundan sonraki süreçte de bu denetimlerin devam edeceğini belirterek, kentte haksız kazanç elde etmek isteyen hiçbir esnafın olmadığını aktardı.

Zabıta Müdürü Aslan da zabıta personelinin her zaman sahada olduğuna dikkati çekerek, "Şehrimizde alışverişin yoğun olduğu bölgelerde ekiplerimiz denetimlerine ve fiyat karşılaştırmalarına devam ediyor. Bu konuda Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte çalışarak, haksız kazanca asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.