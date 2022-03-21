Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

21.03.2022 12:23
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Son dönemlerde artan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerini sürdüren Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını ilgili kurum yetkilileri ile birlikte sürdürüyor. Bu kapsamda Derince Belediyesi Zabıtası son olarak tarım ve emniyet müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Derince genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerde bulundu. Son dönemde artan fahiş fiyat ve stokçuluk kaynaklı haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da incelemelerde bulundu. Yapılan denetimler neticesinde haksız kazanç elde eden kurumlar hakkında tutanak tutularak durum il ticaret müdürlüğüne bildiriliyor daha sonra ise ilgili işletme hakkında cezai işlem uygulanıyor. - KOCAELİ

Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Market, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement