Fahiş fiyatlara karşı tüm marketler denetlendi - Son Dakika

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Fahiş fiyatlara karşı tüm marketler denetlendi
6 saat önce
Korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, rutin belediyecilik çalışmalarını da aksatmadan sürdürürken bir yanda da vatandaşların çıkarlarını korumak üzere çalışmalar yapmaya devam ediyor.
Korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, rutin belediyecilik çalışmalarını da aksatmadan sürdürürken bir yanda da vatandaşların çıkarlarını korumak üzere çalışmalar yapmaya devam ediyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde ilçe genelinde fahiş fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirilirken denetimlerde marketlerin tüm raflarındaki fiyat etiketleri kontrol edilip incelendi. Yapılan denetim kapsamında korona virüsü salgınını fırsat bilip ürün fiyatlarını arttıran işletmelere cezai yaptırımlar uygulanırken denetimlerin devam edeceği ve halkı mağdur edici hiçbir uygulamaya fırsat verilmeyeceğinin altı çizildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:05 Kaynak: İHA
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