Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi - Son Dakika

Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi

Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi Bir şişe suyun 53, Adana dürümün 245, mantının 150 liradan satıldığı restoran menüsündeki fiyatlar pes dedirtti Bodrum'da fahiş fiyatların uygulandığı restoranda şişe su 51 lira, mercimek çorbası 107 lira, adana dürüm 245 lira, 1 şişe su...

Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi

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Bir şişe suyun 53, Adana dürümün 245, mantının 150 liradan satıldığı restoran menüsündeki fiyatlar pes dedirtti

MUĞLA - Bodrum'da fahiş fiyatların uygulandığı restoranda şişe su 51 lira, mercimek çorbası 107 lira, adana dürüm 245 lira, 1 şişe su 53 lira mantı ise 150 liradan satılıyor. Otelin 1 kilometre uzağında ki işletmelerde ise lahmacun 15, adana dürüm ise 30 liradan satılıyor.

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Cennet koyunda bulunan lüks bir otelin restorandaki fiyatlar dudak uçuklattı. İHA muhabiri fiyatlarıyla tartışma konusu olan restorana giderek menüyü yerinde inceledi. Bir kase mercimek çorbasının bile 107 liraya menüye konulduğu restoranda bir şişe su ise 52 liraya satılıyor. Önden rezervasyonlu giriş yapılan otelde yoğun güvenlik önlemleri altında otele giriş yapılıyor. Otelin giriş kapısında sizi karşılayan görevliler golf arabası ile gideceğiniz restorana götürüyor. Elektriğin, suyun Türk lirası olarak ödendiği otelde yiyecek içecekler ise Euro üzerinden satılıyor.

90 liraya lahmacun, 107 liraya mercimek çorbası, 150 liraya mantı

Dudak uçuklatan fiyat menüsünde bir şişe su 52 liradan, mercimek çorbası 107 liradan, lahmacun 90 liradan ve mantı ise 150 liradan satılıyor. Bir adana dürümün tabakta servisi ise 245 lira. Ayranın 40 liradan, gazlı içeceklerin 62 liradan, sıkma portakal suyunun ise 86 liradan satıldığı restorandaki fahiş fiyatlar şaşırttı. Bodrum yarımadasında bulunan çoğu işletmede ise bir çorbanın 15 liradan, mantının 35 liradan, lahmacunun 10 ve adana menü 30 liradan satılıyor.

1 şişe su 53 lira

Fahiş fiyatların uygulandığı restoranda yemeğe giden iş adamı Gökhan Göz Mercimek çorbasının 107 liradan satıldığını ifade ederek "1 aydır Bodrum'u sallayan fiyatlar konusundan bahsi geçen otele geldik. Mercimek çorbası 14 Euro yani, bugünkü kurda 105 liralara denk geliyor. Adana dürüm 245 liraya geliyor. Bugün bahsi geçen otelde Mantı yedik, kebap yedik ve lahmacun yedik. Fiyatlar sadece hizmetin çok kaliteli olmasından ötürü farklı. Bu hizmet istenilen bir hizmet ve ödenmesi gereken rakamlar. Herkesin bütçesine göre restoran var. Gittiğimiz otelin 1 kilometre uzağında da 15 liraya lahmacun yiyebilirsiniz. Bizim bugün yemiş olduğumuz yemeklerin fiyatı ise Mantı 20 Euro yani 153 lira, 1 lahmacun 12 Euro yani 92 lira yazıyor. Buradan 1 kilometre ötesinde bu saydıklarımızı 15 liraya da yiye bilirsiniz. Su 53 lira, bu hesabın toplamı 944 liradır. Aynı yediklerimizi bardakçı koyunda, göltürk bükünde ve birçok yerde 300 liralara 250 liralara çıkabilirsiniz. Buranın tek özelliği hizmetinin farklı olması, müşterilerine vermiş olduğu özel ilgi ve kendini şımar politikasıdır" dedi.

Göz, Euro ile satışların olduğunu ifade ederek "Burası Türkiye, turistlere özgü bir otel, gelende yabancı turistlerle olan bir otel. Bu bir taraftan da bizim iyiliğimize olan bir şey. Yabancı turistler bize yabancı döviz getiriyorlar. Otelin elektriği suyu TL ile ödene bilir. Sonuçta giren döviz burada kalacak" dedi.

Bodrum, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi - Son Dakika

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