"Fahrenheit 451" Büyükyalı Fişekhane'de ilk kez seyirciyle buluştu - Son Dakika

Tatbikat Sahnesi Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu "Fahrenheit 451" ilk kez seyirciyle buluştu.

Oyun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak Büyükyalı Fişekhane'de Türkiye prömiyerini yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Ray Bradbury'nin aynı isimli romanından uyarlanan ve distopik edebiyatın baş yapıtlarından kabul edilen oyun, aynı zamanda Türkiye'de çevrim içi yayınlanan ilk tiyatro prömiyeri oldu. Oyun öncesi Tatbikat Sahnesi'nin sosyal medya hesaplarından kulisten ve fuayeden yapılan canlı yayınlar ile seyirciye online tiyatro atmosferi yaşatıldı.

Çevrim içi prömiyer ile pandemi sürecinde seyircinin yeni oyunlara erişim sıkıntısını aşmak için yenilikçi bir çözüm geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Kalabalık ortamda olmak istemeyen insanların endişelerini bir parça giderebilmek için Tatbikat Sahnesi olarak buna karar verdik. Dijital ortamda Türkiye'nin her yerinden prömiyerimize salondaki seyircimiz gibi aynı heyecanla katılabildiler." diye konuştu.

Dram türündeki tek perdelik oyunda, Beşikçioğlu'nun yanı sıra Fatih Sönmez, Serhat Midyat, Neslihan Aker, Selin Tekman, Ayşegül Çaylı, Hayriye Merve Kaya, Diren Yurtsever, Ozan Gökçe, Gizem Memiç Mert, Aleyna Vargül ile Deniz Bal rol alıyor.

Koreografisini Aslı Güneş Sümer'in yaptığı oyunun ışık tasarımını Yakup Çartık, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını ise Başak Özdoğan üstleniyor.

Oyunun bir sonraki temsili 11 Ekim'de Büyükyalı Fişekhane'de olacak.