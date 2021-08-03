Fahrettin Altun: "156 yangının 147'si kontrol altına alındı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye genelinde çıkan 156 yangının 147'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fahrettin Altun, "Strong Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Planlı ve gayretli çalışmalar neticesinde 156 yangının 147'si kontrol altına alındı. Kurumlarımız eşgüdüm içerisinde kriz bölgelerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İHA
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