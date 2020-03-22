Fahrettin Altun: Bilgi kirliliği de Kovid-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika
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Fahrettin Altun: Bilgi kirliliği de Kovid-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronovirüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Fahrettin Altun: Bilgi kirliliği de Kovid-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronovirüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Kovid-19 ile ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken bir mesaj ve video paylaştı. Altun, mesajında "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli! Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim" dedi.

'KAYNAĞI DOĞRULANMAMIŞ BİLGİYİ YAYMAYIN'

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda ise bilgi kirliliğinin de Kovid-19 gibi halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı. Konuyla ilgili resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiği belirtilen videoda, 'Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş', 'Doktor tanıdığımız söyledi', 'Vaka sayısı gizleniyor', 'Test yapılmıyor', 'Ölü sayısı açıklanandan fazla' şeklinde söylenti, kehanet, komplo teorisi üreten ve yayan kullanıcıların uyarılması, engellenmesi ya da bildirilmesi tavsiye edildi.

"Anlık mesajlaşma uygulamaları ile yayılan yönlendirilmiş ya da 'kopyala yapıştır' iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın" denilen videoda, "Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine cehalete kutuplaşmaya bilgi kirliliğine hayır" mesajı yer aldı.


Fahrettin Altun, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:35 Kaynak: DHA

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