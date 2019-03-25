Son Dakika Haberleri: Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gelen Mektubu Paylaştı

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gelen Mektubu Paylaştı

11 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen mektubu, "İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu!" notuyla paylaştı.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gelen Mektubu Paylaştı, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen mektubu, "İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu!" notuyla paylaştı.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen mektubu sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştı. Mesajında, "Cumhurbaşkanımız Anadolu'dan tüm mazlum coğrafyalara kadar 7'den 70'e milyonların duasında" ifadelerine yer veren Altun, mektubu "İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki güç bu!" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Esselamü Aleyküm, Tayyip Dedemiz; Türk milletimizi içinde bulunduğu bataklıktan, yaptığın ve yapacağın iyilik ve hayırlar ile çıkardığın ve tüm Muhammed (S.A.V.) ümmetine sahip çıktığın için binlerce kez teşekkür ederiz. Teheccüd namazlarımızın sonunda dualarımız hep seninle. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin, bu dava hiçbir zaman son bulmasın, amin. Hani derler ya, 'Cennet ehli az olurmuş', biz de cennet bahçesinde 9 talebeyiz, inşallah bu mektubu okursun. Okuduğunuzda sizin ve hanımınızın kursa gelmesi için dualar ediyoruz. Hepimiz bu devlet, bu vatan için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten sizi dört gözle bekliyoruz, bunun hürmetine size 50 hatim 156 Yasin-i Şerif hediye ediyoruz. Seni seviyoruz."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:20 Kaynak: DHA

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